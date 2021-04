Ogni tanto può capitare che si soffra di un fastidioso problema al quale non riusciamo a trovare immediata soluzione. Questo ci snerva e ci rende irritabili, il formicolio può essere legato a tanti fattori ma non è sempre facile trovare la reale causa. Uno dei tanti indicati è riferito ad un problema di circolazione sanguigna, un’altro ancora è legato alla posizione che si assume.

Se manteniamo la stessa posizione a lungo, i nostri arti, specialmente mani e piedi, tendono a intorpidirsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Alcune volte il formicolio può celare un problema più grave e per questo suggeriamo di riferirsi al proprio medico se si presenta con frequenza. È molto importante non sottovalutare il problema cosi da evitare brutte sorprese.

Intanto per un problema lieve suggeriamo tre rimedi efficaci per provare sollievo dal fastidioso formicolio di mani e piedi.

Curcuma

La curcuma è un ottimo rimedio per migliorare la circolazione in modo naturale. In pochi ci pensano ma questa è utile nella preparazione di piatti e per donare sollievo dal formicolio di mani e piedi.

Possiamo consumare la curcuma in forma di bevanda mettendo qualche cucchiaio nel latte e un cucchiaio di miele e berlo almeno una volta al giorno. Questa bevanda può aiutare la nostra circolazione. Consigliato anche in caso di piedi freddi.

Cannella

Non è solo la curcuma la spezia indicata per contrastare il fastidioso problema del formicolio di mani e piedi. C’è anche la cannella, questa si rivela particolarmente adatta come la curcuma a contrastare il problema della cattiva circolazione.

Anche con la cannella possiamo creare una bevanda con acqua tiepida, qualche cucchiaio di cannella e se si vuole si può aggiungere anche del miele.

Impacchi all’olio d’olio d’oliva

Per provare sollievo dal formicolio da mani e piedi è possibile anche fare degli impacchi sulle zone interessate.

Grazie all’utilizzo di olio d’oliva è possibile massaggiare gli arti addormentati, favorendo così la circolazione. L’olio d’oliva oltre che per massaggiare è utile per nutrire e idratare la pelle secca.

Ecco i tre rimedi efficaci per provare sollievo dal fastidioso formicolio di mani e piedi.