Ogni mese le donne sentono l’arrivo delle mestruazioni con una serie di malesseri fisici e psicologici. Secondo i dati di settore due donne su tre presentano disturbi premestruali anche abbastanza intensi. Il restante 30% si divide tra coloro che non ne soffrono, ma anche tra quelle che invece patiscono dolorosamente. La scienza propone tre rimedi efficaci ma molto diversi tra loro per alleviare la sindrome premestruale. Li vediamo in questo articolo dei nostri Esperti, nella speranza di fornire qualcosa di utile.

Calcio, vitamine e relax

Non sono pozioni magiche i tre rimedi efficaci ma molto diversi tra loro per alleviare la sindrome premestruale. Ma, parliamo semplicemente dell’assunzione di calcio e vitamine oltre a dedicarci al relax. Parlando però di un argomento molto delicato e complesso, dobbiamo sempre tenere in considerazione il consulto di un medico o di uno specialista. Nei casi più gravi, infatti ricorrerà alla prescrizione di medicinali ad hoc. Ma, se la situazione non è tra le più tragiche, gli studi di settore suggeriscono degli integratori di vitamine, calcio e magnesio. Unitamente al relax fisico e psicologico, raggiungibile con le tecniche di rilassamento e con l’attività fisica, ove possibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quali sono le cause che portano ad accentuare la sindrome premestruale

Ogni donna vive a suo modo quei famosi 4/5 i giorni del mese del ciclo mestruale. La medicina, pur nella sua continua evoluzione, fatica a riconoscere al 100% tutte le cause della sindrome premestruale. Sicuramente però concorrono questi motivi:

il fumo;

un eccessivo consumo di alcol e caffè;

la predisposizione genetica;

una dieta alimentare non equilibrata;

ansia e stress;

mancanza di attività fisica e vita sedentaria;

possibili traumi riconducibili a dolorosi eventi recenti.

Due consigli utili diversi da quelli comuni

I medici sottolineano anche altri due aspetti importanti, che possono concorrere a far stare male le donne nel periodo del ciclo. Il primo è legato all’eventuale gonfiore addominale, sconsigliando di mangiare spezie e cibi piccanti. Il secondo è quello di prestare molta attenzione agli antinfiammatori utilizzati. Per questo, ribadiamo ancora, è sempre bene rivolgersi al medico o, quantomeno al farmacista di fiducia.

Approfondimento

Due frutti di stagione pieni di pesticidi che possono essere pericolosi per la nostra salute