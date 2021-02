Spesso ci si trova a cercare nel frigorifero vuoto gli ingredienti per una cena improvvisata, per un ospite inatteso. Quando ci si scorda di fare a spesa e la fame morde lo stomaco, un pò di fantasia può essere la soluzione.

Ecco tre ricette da provare quando non si ha nulla in dispensa.

Pasta burro, limone e peppe

In ogni casa italiana, anche quando la dispensa piange, c’è sempre un pacco di pasta nascosto da qualche parte. Se il frigorifero deserto offre la speranza di un mezzo limone e una noce di burro, il gioco è fatto. Basta cuocere la pasta, conservare un pò di acqua di cottura per mantecare con il succo di limone, il burro e qualche pizzico di pepe. Il risultato sarà inaspettato e soddisfacente.

Insalata di legumi

Solitamente, anche nella madia più sconsolata, c’è qualche barattolo di legumi precotti. Se la fame incombe e non si vuole mangiare la solita zuppa, basta scolare i legumi e considerarli il primo ingrediente di un’insalata mista svuota-frigo. Largo alla fantasia e alla fortuna, pezzettini di formaggio, verdure scordate, qualche sottolio, un pò di concentrato di pomodoro. Poi condire con olio, sale, qualche erbetta aromatica e un tappino di aceto. Un piatto veloce, gustoso e ottimo per ogni stagione.

Arance dolci

Ma quando il frigo piange, può arrivare anche una spiazzante voglia di dessert. Se in cucina si nasconde qualche arancia, sbucciamola, tagliamola a rondelle e adagiamole su un vassoio. Spargiamo su ogni fetta abbondante zucchero semolato e bagniamo con un liquore (maraschino, rum, vodka etc). Oppure con un pò di vino rosso o bianco che sia. Le nonne d’Italia sorrideranno a leggere questa ricetta. Quante volte hanno saputo far tacere le bizze dei nipoti con trucchetti del genere.

Queste sono le tre ricette da provare quando non si ha nulla in dispensa, un languorino e il vizio recidivo di dimenticarsi di far la spesa.