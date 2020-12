Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tre ricette con pochi carboidrati per ingannare la fame, cominciamo dal konjac.

Gli spaghetti shirataki sono un alimento senza glutine e naturalmente privo di calorie, ne avevamo parlato qui. Si ricavano da una pianta proveniente dall’Asia, del genere “amorphophallus”, ben conosciuta in estremo Oriente per la sua versatilità in cucina. Il segreto di questo super alimento è la presenza di una fibra conosciuta come glucomannano, che combinata con l’acqua produce una sorta d’impasto gelatinoso e malleabile.

I formati più comuni di questo prodotto ricalcano la pasta, sotto forma di tagliatelle, spaghetti, grani simili al formato di pasta da minestrina. Non stupisce il successo del konjac nelle diete occidentali in voga ultimamente, Dukan, Paleo e Keto: tutte rigorosamente a basso contenuto di carboidrati.

Bisogna ricordare che questo alimento straordinario non deve essere somministrato ai bambini, e anche gli adulti debbono consumarlo con cautela.

Tagliatelle di konjac alle verdure

Ricetta semplice e adatta a chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli, si rivela l’ideale Per chi vuole implementare il consumo di verdura. Tagliare della cipolla rossa a dadini e preparare un soffritto con della carota sbucciata e tritata, insieme a delle fettine sottilissime di sedano.

Questa è la base della ricetta, che si può modificare il piacimento a seconda della stagione e della verdura e a disposizione. Una volta elette le verdure da accompagnare alle tagliatelle, si dovranno aggiungere al soffritto; passati cinque minuti a fiamma sostenuta, buttare la pasta e saltare. Servire con salsa di soia.

Finocchi al gratin

Fra le classiche ricette con pochi carboidrati per ingannare la fame, troviamo sicuramente quella dei finocchi al gratin.

Per prima cosa si dovranno lavare i finocchi e tagliarli a metà, per poi proseguire con delle fette spesse circa mezzo centimetro.

Sebbene la ricetta originale voglia il pecorino romano, si possono utilizzare anche altri formaggi a pasta dura. Ciò che importa, è che il formaggio grattugiato sia accompagnato al pangrattato.

Le fette di finocchio dovranno essere adagiate in una pirofila ben oliata, oppure ricoperta da carta forno. Una volta compiuta questa operazione, si dovranno ricoprire i finocchi con la mistura di formaggio e pangrattato. La cottura è di venti minuti in un forno preriscaldato a 200°.

Patatine di semi

Questi croccanti snack con pochi carboidrati per ingannare la fame necessitano degli ingredienti particolari. Per prepararli, bisogna avere nella dispensa almeno 80 grammi di semi di girasole, 70 grammi di semi di lino e 30 grammi di semi di chia.

Mescolare i semi in una ciotola, insieme a mezzo bicchiere di acqua (circa 150 ml). Una volta raggiunta una consistenza appiccicosa, aromatizzare con spezie a piacimento. Stendere il composto su una teglia e lasciarlo riposare per almeno un quarto d’ora, dopodiché accendere il forno a 180° in modalità statica.

La cottura di queste patatine impiega dalla mezz’ora ai quaranta minuti, a seconda della consistenza.