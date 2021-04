Il computer è uno strumento fondamentale per la vita di tutti i giorni, sia lavorativa che professionale. Per questo, aumentare le sue funzionalità in maniera economica ma efficace è sempre cosa gradita.

Gli Esperti di Tecnologia della Redazione di ProiezionidiBorsa stilano periodicamente questi articoli di consigli e dritte per sfruttare al meglio Windows, Mac e Linux. Oggi presentano ai Lettori una breve lista di tre programmi gratuiti per Windows facili da usare e da installare subito.

Programmi utili

In tempi di didattica digitale, catturare lo schermo per preparare tutorial o videolezioni diventa ancora più importante del solito. Ecco perché la prima proposta è Greenshot, un software che permette di fare esattamente questa operazione in maniera facile e veloce. Ma anche molto completa.

Una volta installato, resta in esecuzione in background. E permette di catturare al volo porzioni di schermo in maniera molto precisa. Ci sono una serie di interessanti opzioni come la modifica al volo degli screenshot così catturati e la condivisione istantanea su popolari servizi di hosting per immagini.

Semplici e gratuiti

Quante volte capita di ricevere la classica email che rigetta gli allegati al mittente usando la scusa di un formato dei file “incompatibile”? Bene, con File Converter questo problema si elimina alla radice.

In più offre una soluzione discreta ed efficace. Lo si installa e si integra alla perfezione nel menù contestuale del tasto destro. Basterà fare, appunto, un click destro sul file da convertire, cercare la voce “File Converter” e decidere il formato di uscita. Le scelte si adattano contestualmente al tipo di file: i video avranno scelte apposite, così come gli audio, i file di testo e tutto il resto.

Gli utenti più preoccupati della sicurezza dei loro file troveranno un grande aiutante in Encrypto. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno inserito anche questo software nella lista dei tre programmi gratuiti per Windows facili da usare e da installare subito.

Si tratta di un programma che converte il file selezionato in un formato protetto da password per poterlo proteggere o inviare in maniera sicura e discreta. Chi riceverà il file dovrà a sua volta passarlo su Encrypto, inserire la parola chiave e “liberare” il documento per la lettura.