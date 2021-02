Se si sta cercando di vivere una vita più ecologicamente consapevole, ci sono delle piccole modifiche da apportare alle proprie abitudini.

Tre prodotti da avere assolutamente in un bagno per risparmiare soldi e fare bene al pianeta

Oggi infatti parliamo di quelle riguardanti la nostra pulizia personale. Presentiamo infatti tre prodotti da avere assolutamente in un bagno per risparmiare soldi e fare bene al pianeta.

Spazzolino di bambù o testine intercambiabili

Per una corretta igiene orale lo spazzolino andrebbe cambiato una volta al mese, massimo ogni due. Questo oggetto, però, essendo totalmente composto di plastica, arreca un danno ambientale non da poco.

Esistono però due soluzioni che possono essere molto utili. Sia per spendere meno che per mantenere i propri propositi ecologici. Il primo è lo spazzolino in bambù. È totalmente riciclabile e alla fine del suo uso può essere buttato nell’umido in quanto completamente biodegradabile. Se non si è pronti a effettuare questo passaggio, basta puntare su spazzolini che presentino la testina cambiabile.

Saponette e shampoo solido

Tutto il packaging presente nei prodotti di pulizia rappresenta uno spreco inutile che può essere facilmente evitato. Perché allora non tornare ai tempi delle nostre nonne utilizzando saponette sia per il viso che per il corpo? Allo stesso modo si può fare per gli shampi e i balsami. Che esistono anche in versione solida.

Dentifricio in pastigliette

Anche i tubetti di dentifricio possono essere eliminati completamente. Basta passare alla loro alternativa sotto forma di pastiglia. Basterà metterne una sullo spazzolino inumidito e la sensazione sarà esattamente la stessa. Inoltre avere già la corretta dose per un lavaggio aiuta a non sprecare il prodotto.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente quali sono i tre prodotti da avere assolutamente in un bagno per risparmiare soldi e fare bene al pianeta. Se si desidera fare delle scelte più ecologiche, consigliamo di leggere anche quest’altro articolo.