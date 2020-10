Gabriele D’Annunzio è stato uno dei padri della letteratura del Novecento. Turbolento e inarrestabile, si è lanciato in molteplici avventure durante la sua vita, come per esempio la presa della città di Fiume.

Ma D’Annunzio è stato anche un padre della lingua italiana. Fu lui, infatti, a inventare determinate parole che prima non esistevano. Qui di seguito, elenchiamo tre parole italiane inventate da Gabriele D’Annunzio.

Tramezzino

La parola italiana per “Sandwich”. Questo spuntino, importato da una coppia di origine torinese che viveva a New York, non aveva nome. D’Annunzio suggerì la parola “tramezzo” per indicare il ponte di congiunzione tra la colazione e il pranzo, uno “spezza-fame” che poteva aiutare gli operai e i lavoratori di tutta Italia durante la pausa caffè. All’inizio si indicava solo lo spuntino con dentro burro e alici, ma poi prese piede su tutti i preparati di pane farciti con un ripieno.

Automobile

La parola in realtà esisteva già ed era declinata al maschile. Fu D’Annunzio a decidere di cambiare genere alla parola e di darle quello femminile. L’automobile infatti, secondo il Vate abruzzese è “Snella”, “Elegante” e “performante”, tutte parole riconducibili ad atteggiamenti femminili che il Vate ha voluto sottolineare nel cambiare genere alla parola. Dopo il cambio effettuato in Italia, molte altre nazioni ne cambiarono il genere e divenne universalmente riconosciuto quello femminile.

Velivolo

Come tutti gli uomini del suo tempo, anche D’Annunzio era affascinato dal volo e da tutto ciò che riguardava questa specialità. Decise quindi di inventare una parola che descrivesse il novello aeroplano al meglio, per rappresentare così un mezzo di trasporto di nuova generazione. Decise di rifarsi a una parola latina, “velivolus” che indicava andare con le vele, talmente era delicato il suo scorrere sui cieli.

Queste tre parole italiane inventate da Gabriele D’Annunzio sono d’uso comune in Italia e nei paesi che parlano questa lingua. D’Annunzio è uno dei padri della lingua italiana.