Esistono diversi fattori che ci incidono nel rendere un ambiente ordinato e pulito. Non soltanto la costanza nella pulizia, che comunque rimane fondamentale, ma anche la capacità di saper sfruttare al massimo tutto lo spazio a disposizione. Del resto non tutti possono vantare una villa o una casa estremamente spaziosa, e proprio per questo è necessario far di necessità virtù. È per questo motivo che oggi andremo a presentare tre ottimi consigli per sfruttare al meglio questa parte del bagno solitamente trascurata.

Troppi accessori in poco spazio

La stanza della casa che più di tutte si presenta come piena di oggetti, strumenti e accessori è senza ombra di dubbio il bagno. Qui infatti, per evitare di ammassare oggetti tutti nello stesso luogo o ritrovarsi a dover scegliere cosa buttare e cosa tenere, ottimizzare gli spazi risulta fondamentale. A questo proposito, esiste una parte di questa stanza che non sempre utilizziamo come dovremmo. Vediamo di quale si tratta. Dunque sveliamo tre ottimi consigli per sfruttare al meglio questa parte del bagno solitamente trascurata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Sotto il lavello

Non tutti ci pensano ma un posto ideale per poter conservare oggetti di vario tipo è lo spazio che troviamo sotto il lavello. Certamente a seconda del bagno disporremo di uno spazio più o meno ampio, ma nella maggior parte dei casi si tratta di una grandezza considerevole. Molti sono soliti ammassarci senza una logica vari prodotti sgrassanti, detersivi e chi più ne ha più ne metta. In questo modo però staremo sprecando un luogo ottimo per tenere diversi tipi di prodotti, che potremmo organizzare nel modo in cui segue. Dunque il primo consiglio è quello di dotarsi di una cassettiera in plexiglas e posizionarla proprio sotto il lavandino.

Qui potremo inserire non soltanto i trucchi, ma anche il fon, la piastra e tutti gli altri accessori che utilizziamo quotidianamente. Oltre a questa potremmo comprare anche un cestino in cui mettere tutte le creme ad esempio. Possiamo posizionarlo sopra la cassettiera, o se lo spazio lo permette anche accanto. Come tocco finale, dotiamoci di una tendina a cascata per poter coprire il tutto e non compromettere l’arredamento del nostro bagno. In questo modo avremo il doppio se non il triplo di spazio libero, avendo sfruttato al meglio un posto raramente utilizzato a dovere.