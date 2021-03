Tre modi possibili per riutilizzare le bucce d’arancia ed evitare sprechi

Le arance si sa fanno bene alla salute, al corpo, alla pelle ed anche ai capelli. Il loro consumo ci fa stare bene ed oltre ad essere un vero energizzante per tutto il nostro organismo esse sono molto buone da mangiare.

In vari articoli abbiamo affrontato come poter consumare l’arancia godendo delle sue proprietà, in altri abbiamo affrontato come è possibile riutilizzare i suoi scarti. Anche in questo articolo vogliamo indicare i tre modi possibili per poter riutilizzare le bucce d’arancia ed evitare sprechi. Molti di noi non ci pensano ma anche gli scarti delle arance possono tornarci utili. Esse non sono solo utili per profumare la casa o gli armadi, esse possono tornarci utili anche per altri utilizzi.

Inoltre, le bucce d’arancia sono un metodo economico, naturale e versatile per soddisfare varie esigenze vediamo insieme quali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Termosifoni

In quasi tutte le case ci sono i termosifoni che servono per tenerci al caldo nelle gelide notti autunnali ed invernali. Uno dei tre modi possibili per riutilizzare le bucce di arancia ed evitare sprechi è legato all’utilizzo dei termosifoni.

Basterà lasciare qualche buccia sul termosifone, grazie al calore del termosifone e al profumo della buccia d’arancia, la casa avrà un gradevolissimo odore agrumato.

Scrub

In un articolo precedente abbiamo già utilizzato il succo di arancia come ingrediente per una maschera del viso energizzante. Anche la sua buccia risulta essere molto utile in campo cosmetico. Infatti per questo motivo consigliamo di grattugiare la buccia di arancia e di creare uno scrub esfoliante per la cura della pelle. Esso è un prodotto naturale, economico e profumato per il viso ed anche per il corpo.

Olio aromatizzato

L’olio è uno degli ingredienti sempre presenti e molto utilizzati nelle nostre cucine. In realtà si sta diffondendo sempre di più l’abitudine di aromatizzare l’olio, per chi non lo sapesse esso è molto semplice da preparare.

Basterà lasciare in infusione nell’olio d’oliva le bucce d’arancia cosi da creare un condimento alternativo. Ecco, dunque tre modi possibili per riutilizzare le bucce d’arancia ed evitare sprechi.