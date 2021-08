Il nostro amato Fido soprattutto nel periodo estivo può incorrere in diverse infezioni perché le alte temperature si rivelano propizie al proliferarsi di batteri. Una di queste infezioni, peraltro spesso letale, è la leishmaniosi e possiamo saperne di più leggendo qui: possiamo prevenire questa malattia letale per il nostro cane con questi piccoli e semplici accorgimenti da tenere ogni giorno

L’otite

Tra le altre infezioni, prendiamo in considerazione l’otite che può risultare molto fastidiosa ed esordire per cause diverse. Infatti, può aversi perché il condotto uditivo del cane è particolarmente umido e caldo al punto da favorire la crescita di batteri e funghi. Ancora per l’ingresso di parassiti e corpi estranei che lasciano infezioni oppure perché il cane soffre di particolari allergie. Infatti, una delle conseguenze delle allergie nei cani è proprio l’otite. Per questo motivo occorre agire all’origine e trattare adeguatamente le allergie stesse.

Tre modi efficacissimi per prevenire questo tipo di infezione che può colpire il nostro cane

Il mondo veterinario oltre a suggerirci le cause possibili della fastidiosissima otite, ci raccomanda anche sulla modalità di prevenzione.

Intanto se il cane va spesso in acqua e ha particolare propensione all’otite, è bene pulire le orecchie regolarmente. Dovremmo procedere nella parte esterna dell’orecchio con batuffoli di cotone mediante l’utilizzo di apposite soluzioni.

Facciamo attenzione ad evitare improvvisazioni e ad usare, ad esempio, alcol o altro, così com’è importante non infilare nulla nel condotto uditivo.

Attenzione al cattivo odore

Il secondo dei tre modi efficacissimi per prevenire questo tipo di infezione che può colpire il nostro cane consiste nel controllare spesso l’orecchio. Dobbiamo vedere se a colpo d’occhio notiamo delle anomalie come, ad esempio, se emanano cattivo odore, se sono gonfie o irritate.

Altra attenzione che dobbiamo avere è quella di pulire costantemente le orecchie al nostro amico quattro a zampe senza aspettare l’insorgere di sintomi sospetti. Però non dobbiamo improvvisare perché rischiamo di provocare danni. I veterinari, infatti, raccomandano di chiedere informazioni e farci spiegare il modo corretto per eseguire tale pulizia regolarmente.

Queste tre premure possono aiutarci a prevenire e contrastare l’otite per evitare di far incorrere il nostro cane nella fastidiosissima infezione.