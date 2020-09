Il bicarbonato di sodio a livello chimico è un sale di sodio dell’acido carbonico. Nonostante il nome complicato è uno degli ingredienti più comuni nelle case della maggior parte degli italiani. È infatti noto per le sue proprietà sgrassanti e per il suo potere sbiancante. Ma oltre agli usi canonici di questo ingrediente salino, esistono svariati modi per sfruttare al massimo le sue potenzialità. In questo articolo andrò a illustrare tre modi alternativi per usare il bicarbonato di sodio.

Deodorante per lettiere

Siete amanti dei gatti? Nonostante siano degli animali estremamente puliti, la manutenzione delle lettiere non è mai un lavoro piacevole. Infatti conoscerete sicuramente l’odore pungente che emanano le sabbiette al momento del ricambio giornaliero. Ma in questo contesto il bicarbonato accorre in vostro aiuto con il suo effetto deodorante! Aggiungetelo prima di depositare nella cassetta l’argilla pulita e ogni tanto durante il giorno spolverateglielo sopra. Le vostre narici ringrazieranno.

Decongestionante per le vie nasali

Naso tappato e raffreddore? Per avere un po’ di sollievo ecco a voi un antico rimedio della nonna che vi aiuterà subito a sentirvi meglio. Scaldate dell’acqua e mettetela in una ciotola. Sciogliete due cucchiai di bicarbonato e mescolate bene. Stando attenti a non disperdere troppo il calore, prendete un panno ampio e mettetelo sopra la testa, avvicinandovi il più possibile ai suffumigi. Respirate profondamente fino a quando l’acqua non si sarà raffreddata. Sentirete subito le vie nasali più libere.

Pulisci argentiera

Chi non ha delle vecchie posate di argento oramai annerite dal passare degli anni? Invece di portarle da qualcuno a smacchiare o di comprare prodotti specifici, provate prima questo rimedio casalingo. Prendete il bicarbonato e inumiditelo con un po’ di acqua in modo da creare un composto denso e un po’ appiccicoso. La dose ideale sarebbe utilizzare tre cucchiai di polvere per uno d’acqua. Mettete la soluzione su un panno di tela umido e sfregatela sopra la vostra argenteria. Il risultato sarà notevole!

Conoscevate questi tre modi alternativi per usare il bicarbonato di sodio? Allora date un’occhiata anche alle sue possibili controindicazioni.