Prima di prendere casa è sempre bello iniziare a pensare ai mobili con cui vorremmo arredare e abbellire il nostro spazio. Secondo il nostro gusto, secondo il nostro budget e secondo dello spazio che vogliamo arredare, sappiamo che esistono una grande varietà di mobili. Dai divani alle scrivanie, alle sedie alle poltrone la scelta è sicuramente vasta ed alcune volte complicata.

Ci sono però dei mobili che risultano molto eleganti. Stiamo parlando dei mobili bianchi. Questi danno luminosità, aumentano la percezione dello spazio e della profondità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Inoltre il colore bianco favorisce il buon umore. Purtroppo però con il tempo tendono ad ingiallire.

Con questi tre metodi naturali e semplici che faranno dire addio all’ingiallimento dei mobili bianchi capiremo se è possibile ridare ai mobili una nuova luce.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è il rimedio naturale utilizzato per eccellenza, con esso è possibile prendersi cura dei nostri denti, del viso e del corpo.

Si può anche utilizzarlo per pulire i mobili bianchi della cucina, chi l’ha provato riferisce un successo assicurato.

Basta avere a portata di mano una bacinella, dell’acqua e un po’ di bicarbonato di sodio.

Mescoliamo i due ingredienti nella bacinella e facciamo in modo di ottenere un composto pastoso.

Successivamente un po’ alla volta e con un panno di daino ci concentriamo sulle macchie e sfreghiamo dove queste risultano essere più resistenti.

Poi sciacquiamo con acqua fresca e asciughiamo con un panno pulito.

Sapone di Marsiglia

Grazie al sapone di Marsiglia è possibile ottenere dei composti naturali per i capelli, per il bucato e per la pulizia della casa in generale.

Esso risulta essere un toccasana infatti per tutte le macchie, poiché è molto attivo contro le sostanze grasse e tende a schiarire i mobili.

Motivo per cui dovrebbe riuscire a rimuovere il giallo indesiderato dei nostri mobili.

Prendiamo una bacinella, delle scaglie di sapone di marsiglia e mezzo litro d’acqua tiepida.

Facciamo sciogliere le scaglie nell’acqua e con una spugna non abrasiva o con un panno in microfibra, procediamo alla pulizia del nostro mobile.

Alla fine risciacquiamo il tutto con dell’acqua fredda e pulita.

Il vantaggio di utilizzare il sapone di marsiglia è dato anche dal buon profumo che questo lascia.

Amido di mais e fecola di patate

Utilizzato in cucina, per la preparazione di piatti dolci e salati, questi due ingredienti ci vengono in soccorso per riprendere i nostri mobili bianchi.

In acqua tiepida mescoliamo l’amido di mais e la fecola di patate cosi da ottenere una crema che può essere spalmata sui nostri mobili.

Successivamente utilizziamo un panno pulito per spalmare ulteriormente la nostra crema e pulire. Se desideriamo un profumo gradevole possiamo utilizzare qualche goccia di olio essenziale.

Ed ecco i tre metodi naturali e semplici che faranno dire addio all’ingiallimento dei mobili bianchi. Adesso non ci resta che provare per credere.