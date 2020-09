In questa mini guida, ci rivolgiamo agli amanti degli amici più fidati dell’uomo, suggerendovi tre metodi infallibili per addestrare il cane a portare il guinzaglio.

Un sogno per tutti i padroni di cani è quello di insegnare al cane a prendere e portare il guinzaglio, ogni volta che vuole uscire. Incredibile ma vero, i cani sono molto intelligenti e con qualche piccolo trucchetto risponderanno al nostro comando.

Vediamo insieme tutte le tecniche

Iniziamo con il metodo del comando che consiste nell’insegnare al cane il comando ”guinzaglio”. Come? Ponete il guinzaglio sul pavimento e suggerite al vostro amico a quattro zampe di prenderlo. Inizialmente il cane non capirà bene il vostro ordine. Con pazienza, dedizione e qualche trucco capirà la vostra lingua. Potete ad esempio, mettergli il guinzaglio in bocca e offritegli un premio per rilasciare l’oggetto in terra. Per mangiare lascerà immediatamente il guinzaglio. Ripetete questa sequenza per diverse volte. Quando il vostro amico fidato sarà pronto avvicinatevi alla porta e chiedetegli di prendere il guinzaglio utilizzando la parola ”prendi”, quando il cane vi porta il guinzaglio utilizzate la parola ”rilascia” offrendogli un premio.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Metodo del “prendi”

Ripetere sempre lo stesso suono farà capire al cane che è una parola amica. Ripetete spesso il termine guinzaglio in sua presenza. Dopodiché poggiate l’oggetto sul tavolo o in terra, allontanatevi e pronunciate le parole ”porta guinzaglio”. Se il vostro amico peloso ha imparato la parola guinzaglio, saprà che dovrà prenderlo. Nel momento in cui fido ve lo porta, premiatelo con una bella passeggiata.

Metodo della passeggiata

Mentre passeggiate al parco o in strada, provate a mettere in bocca al vostro cane il guinzaglio pronunciando la parola “guinzaglio” appunto. Dopo diverse prove l’amico peloso si abituerà all’oggetto e capirà cosa prendere quando gli chiederete di portarvi il guinzaglio.

Con questi tre semplici metodi stringerete ancor di più il legame tra cucciolo e padrone, basta solo un pizzico di pazienza per la ripetizione delle tecniche.

Se “Tre metodi infallibili per addestrare il cane a portare il guinzaglio” vi è stato utile, leggete anche “Peli e cattivi odori di cani e gatti in casa? Ecco come eliminarli in poche mosse“.