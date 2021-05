Chi ama cucinare e conservare i cibi si trova spesso davanti a un problema. I barattoli di vetro continuano a emanare cattivi odori anche dopo essere passati dalla lavastoviglie. Ma da oggi non sarà più così e potremo iniziare a riutilizzare i contenitori senza timori. Noi di Proiezioni di Borsa stiamo infatti per svelare tre metodi infallibili e a costo zero per eliminare definitivamente i cattivi odori dai barattoli di vetro.

Puliamo i barattoli con giornali, gusci d’uovo e detersivo per piatti

Il primo trucchetto è quello di riempire il barattolo da pulire con acqua bollente. A questo punto inseriamo nel vasetto mezzo giornale di carta fatto a pezzetti e dei gusci d’uovo. Agitiamo energicamente per due o tre minuti e risciacquiamo. Macchie e cattivi odori saranno eliminati per sempre.

Per una pulizia ancora più profonda ci serviranno l’altra metà del giornale o della carta assorbente e del detersivo per piatti. Mettiamo la carta fatta a pezzetti nel barattolo e ricopriamola con il detersivo. Chiudiamo con il tappo e agitiamo per mezz’ora a intervalli di tempo regolari. Terminato il procedimento passiamo il barattolo in acqua e asciughiamo bene.

Tre metodi infallibili e a costo zero per eliminare definitivamente i cattivi odori dai barattoli di vetro: usiamo acqua calda e limone

Un metodo ancora più semplice è quello di usare acqua calda e limone. Eliminiamo tutti i residui solidi dal barattolo e riempiamolo con acqua calda e bucce di limone. Appena si è raffreddato e asciugato mettiamolo aperto per due giorni nel freezer. Asciughiamo con un panno per eliminare la condensa e il gioco è fatto.

L’ultimo trucchetto è quello di usare un fiammifero. Come? Accendiamolo e mettiamo dentro il barattolo. Facciamolo ruotare finché non si spegne e apriamo il contenitore. Siamo pronti per riutilizzarlo.

