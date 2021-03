In caso di talloni screpolati, sappiamo da sempre che uno dei rimedi più utilizzati è la pietra pomice. Utilizzato non solo per i piedi o per le mani, esso può essere sostituito da altri rimedi naturali sottovalutati e poco considerati.

Con questo articolo, la redazione vuole fornire tre metodi economici e naturali per curare i duroni e i calli. Vediamo insieme quali possono essere le alternative possibili.

Zucchero e olio di mandorle

Possiamo creare in casa uno scrub fai da te del tutto naturale, i nostri piedi ne gioveranno. Questo scrub è applicabile non solo ad essi ma anche a tutto il corpo. Per ottenere lo scrub fai da te abbiamo bisogno di tre cucchiai zucchero e di quattro cucchiai olio di mandorle. Mescoliamo fin quando non otteniamo un composto cremoso, fatto ciò possiamo subito applicarlo sui nostri piedi. Se non abbiamo lo zucchero, lo possiamo sostituire con del sale e se invece non abbiamo l’olio di mandorle possiamo utilizzare l’olio extra vergine d’oliva.

Tre metodi economici e naturali per curare i duroni e i calli. Aceto bianco

L’aceto bianco è uno degli ingredienti che abbiamo in casa, utilizzato in cucina per condire i nostri piatti salati. In pochi sanno che è possibile utilizzarlo per la cura dei nostri piedi, infatti esso può applicato per rimuovere calli e per combattere i funghi. Il consiglio è quello di prendere un dischetto di cotone, immergerlo in trenta ml d’aceto bianco e di sfregarlo sulle parti che presentano callosità. Possiamo lasciare in posa per due ore e possiamo ripetere la stessa operazione finché i calli non saranno scomparsi del tutto.

Lavanda e bicarbonato

L’ultimo dei tre metodi per curare i duroni e i calli, è il pediluvio a base di lavanda e bicarbonato. Questo avrà un piacevole effetto profumato e rilassante, grazie all’acqua calda e alla lavanda. Ciò di cui abbiamo bisogno è una bacinella con dell’acqua calda, due cucchiai di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale alla lavanda. Si consiglia di tenere i piedi in acqua per venti minuti circa successivamente possiamo fare lo scrub fai da te sopracitato.

Ecco qui i tre metodi economici e naturali che sostituiscono la pietra pomice per la cura ed il benessere dei nostri piedi.