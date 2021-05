Prendiamo tre mete praticamente sconosciute, ma all’interno del nostro mare Mediterraneo. Mettiamoci un insieme affascinante di natura incontaminata, mare cristallino e meravigliosi siti artistici. Il tutto, lontano dalla ressa e dalla calca dell’estate. Ecco tre meravigliose isole del Mediterraneo che pochi conoscono, bagnate da un mare puro per la vacanza più bella della nostra vita. Dopo avevo letto questo articolo, non ci servirà che prenotare e preparare le valigie.

Sulle tracce di Marco Polo

Prima tappa del nostro viaggio alla scoperta di tre meravigliose isole del Mediterraneo che pochi conoscono, bagnate da un mare puro per la vacanza più bella della nostra vita: Korcula. Siamo in Dalmazia, territorialmente sotto la Croazia. Qui, in un mare incontaminato e tra le più belle spiagge dell’intera Europa, ci aspetta subito una sorpresa. Gli amanti della storia, ma anche dei viaggi, troveranno infatti la casa in cui nacque l’esploratore veneziano Marco Polo. Qui, tra paesaggi e panorami mozzafiato, ci ritroveremo circondati da monasteri, castelli e abbazie. Il tutto in un ambiente che sembra rimasto fermo a 20 anni fa. Da non perdere gli squisiti piatti di pesce pescato freschissimo.

Sulle tracce di Napoleone

Passiamo, restando sempre in Croazia, vicino a Spalato, una delle città più belle e vivaci di questa zona. Approdiamo nell’isola di Lissa, già dominio veneziano, ma talmente bella, da attirare anche l’attenzione di Napoleone. Il capoluogo è Komiza, un borgo di pescatori, che sembra rimasto intatto e integro come 100 anni fa. Per gli amanti del mare, delle passeggiate, della flora e della fauna incontaminate.

Un salto in Grecia

Dalla Croazia, passiamo alla vicina Grecia, e in particolare tra le 12 isole del Dodecaneso. Non siamo lontani dalla più famosa e turistica Kos, che ci collega via mare, ma facciamo tappa a Leros. Qui è un tripudio per gli appassionati di mare cristallino, immersioni e gite in barca. Soprattutto di sera, sembra di tornare indietro nel tempo, in un paesaggio incredibile, che si riempie di luci come un presepio. Il ritmo della vita scorre così tranquillo, che ricorderemo la vacanza in quest’isola, come una delle più belle in assoluto della nostra vita.

