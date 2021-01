La skin care è una sana abitudine che preserva la pelle dall’invecchiamento e da imperfezioni varie. È fondamentale dedicare il giusto tempo della propria giornata alla bellezza della pelle. Per farlo, un’idea è quella di realizzare delle maschere viso, in grado di risolvere problematiche comuni. La Redazioni di ProiezionidiBorsa mostra tre maschere viso fai da te miracolose e semplicissime da preparare.

Contrastare l’acne

Una delle problematiche più frequenti della pelle del viso è l’acne. Piccole imperfezioni e impurità della pelle sono spesso una fonte d’insicurezza. Risolverle richiede impegno e costanza nell’assumere sempre comportamenti corretti in termini di skin care. Tra questi, la realizzazione di una maschera totalmente naturale e fatta in casa, con soli due ingredienti: la cannella e il miele.

Ogni dispensa casalinga contiene questi due ingredienti. Ridurre, quindi, le stecche di cannella in una polvere sottile, magari con l’aiuto di un mixer da cucina. Aggiungere qualche generoso cucchiaio di miele (meglio se di produzione artigianale) e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo e sufficientemente colloso. Applicare sul viso, per qualche minuto, una volta al giorno.

Attenzione: la cannella può risultare irritante per le pelli sensibili. Si consiglia di effettuare prima una prova su una piccola area della pelle, ad esempio sul dorso della mano. In ogni caso evitare il contatto con gli occhi e le mucose, ed in caso di forte bruciore risciacquare immediatamente.

Pelle in salute

La guida alle tre maschere viso fai da te miracolose e semplicissime da preparare prosegue con l’abbinamento tra curcuma e olio di cocco. Questi due alimenti rappresentano una grande fonte di benessere e sono estremamente poliedrici. I loro utilizzi nel mondo della bellezza e della skin care sono infiniti. La curcuma è già commercializzata sottoforma di polvere.

L’olio di cocco può, invece, presentare due consistenze diverse dopo l’acquisto. Con le alte temperature è un olio vero e proprio, ma a basse temperature diventa quasi un burro. In quest’ultimo caso basterà scaldarlo sul fuoco per qualche minuto e attendere che si intiepidisca. L’unione di questi due prodotti è un toccasana per la pelle del viso. Applicare almeno due volte a settimana.

Pelle pulita

Per depurare la pelle da imperfezioni, impurità o sebo, ecco una maschera fantastica: succo di limone e miele. Questa maschera è ottima anche contro la pelle grassa e idrata fortemente le pelli più secche. Sostituendo, poi, il miele con lo yogurt, avremo realizzato una maschera ottima per far risplendere la pelle in un effetto glow eccezionale. Applicare due volte a settimana. Dopo qualche utilizzo, queste maschere naturali costituiranno una rivoluzionaria coccola di bellezza irrinunciabile.