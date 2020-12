Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il paté è una preparazione a base di carne, pesce o verdure, che devono essere tritate e poi amalgamate a prodotti cremosi. È una pietanza le cui origini conosciute sono francesi, ma in realtà, i primi documenti relativi alla preparazione di questo prodotto risalgono agli antichi egizi. Anche i Romani lo consumavano, specialmente a base di carni di maiale.

Nel Medioevo, si usava farlo in crosta e nei secoli si diffuse specialmente in Francia.

Il paté è una ricetta facilmente adattabile a mille varianti, dalle più elaborate alle più semplici.

Per quella che proponiamo oggi saranno sufficienti soltanto tre ingredienti per preparare un paté goloso in soli 5 minuti.

Ecco la ricetta del paté di prosciutto cotto.

Ingredienti

250 gr. di formaggio fresco spalmabile;

30 gr. di pinoli;

300 gr. di prosciutto cotto a fette.

Preparazione

Prendere il prosciutto e tagliarlo a pezzetti. Inserirlo in un frullatore ed aggiungere il formaggio spalmabile. Unire i pinoli. Frullare per qualche secondo, finché l’impasto sarà omogeneo. Trasferire il paté in una ciotolina per servirlo immediatamente, oppure conservarlo in un contenitore ermetico messo in frigorifero per non oltre due giorni. Dopo, inizierà a perdere qualità e sapore. Si raccomanda di assaggiare il paté prima di servirlo o metterlo in frigo: se si utilizza un prosciutto ben saporito, non sarà necessario aggiungere il sale. Se invece il prosciutto scelto dovesse avere un gusto molto delicato, servirà aggiungere un pizzico di sale.

Come servirlo

Questo paté di prosciutto è ottimo da consumare spalmato sul pane fresco o sui crostini.

È ottimo anche per condire panini e tartine e, in caso, è perfetto anche da consumare con i cracker o il pancarré.

Abbiamo appena visto che bastano soltanto tre ingredienti per preparare un paté goloso in soli 5 minuti. Buon appetito!

