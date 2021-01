La versione più famosa è la piadina alla Romagnola. Negli anni però, a questa ricetta gastronomica tradizionale sono seguite molte variazioni. Per esempio, l’olio spesso sostituisce il tipico strutto.

In questo modo si sono ottenute piadine più leggere pur mantenendo il tipico sapore. Inoltre si è cercato di raggiungere anche i palati più richiedenti. Rielaborazioni in chiave vegetariana/vegana o con farine diverse, la piadina non perde le sue caratteristiche fondamentali e mette d’accordo tutti.

Oggi si presenta una ricetta che utilizza una farina integrale invece che una 00. Ci vorranno solo tre ingredienti per la piadina integrale rustica fatta in casa che si scioglie in bocca. Ecco come prepararla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Rustica è buona

L’utilizzo della farina integrale aggiunge un sapore più genuino e grezzo. Con ciò non significa perdere di delicatezza, anzi al contrario. La semplicità si sposa con un abbondante apporto di fibre che rendono questa ricetta più digeribile.

La piadina integrale risulterà più leggera oltre che nutriente e dal potere saziante. Farcita come per tradizione, oppure usata per accompagnare un piatto unico o ancora al posto del pane. La ricetta della piadina integrale è davvero veloce: in pochissimo tempo si ottiene un sottile fragrante pane. Poi tocca a chi cucina renderla protagonista della tavola.

Tre ingredienti per la piadina integrale rustica fatta in casa che si scioglie in bocca

Gli ingredienti necessari per 4 piadine medie sono:

250g di farina integrale;

30g di olio di oliva extravergine;

120 ml di acqua tiepida;

1 cucchiaino di sale;

1 pizzico di bicarbonato.

La preparazione ha inizio quando si riuniscono tutti gli ingredienti secchi in una capiente ciotola. L’acqua va aggiunta poco alla volta e miscelata man mano. È possibile che ce ne vada una quantità minore poiché l’assorbimento dipende dalla farina usata.

Una volta che l’impasto risulta abbastanza malleabile, bisogna lavorarlo su una spianatoia infarinata. Formare un panetto compatto e avvolgerlo nella pellicola. Dovrà riposare per circa 20 minuti.

Quando il tempo sarà trascorso, dividiamo la pasta in 4 panetti. Stendere ciascun panetto con un mattarello a formare 4 dischi. Lo spessore non deve superare 2-3mm. Per la cottura serve una padella antiaderente abbastanza ampia con i bordi bassi. Riscaldarla preventivamente e cuocere la piadina da entrambi i lati.

Le 4 piadine sono ora pronte per essere farcite o per accompagnare la pietanza principale.