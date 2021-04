Il pollice verde non è da tutti, questo è un dato di fatto. Alcune persone sono naturalmente portate per il giardinaggio, altre sarebbero in grado di far morire anche una piantina finta. Ma indipendentemente da questo, ci sono comunque dei trucchi per avere cura del proprio orto o del proprio giardino. In questo articolo riveleremo tre incredibili trucchi che sembrano bizzarri, ma che aiuteranno le nostre piante a crescere meglio. Sono trucchi incredibili perché non sarà necessario comprare prodotti chimici nocivi. Le soluzioni che proponiamo sono biologiche e si possono essere messe in pratica con oggetti di uso comune.

Piantare un chiodo ad un albero

Tra i tre incredibili trucchi che sembrano bizzarri, ma che aiuteranno le nostre piante a crescere meglio, troviamo questo stratagemma. Piantare un chiodo ad un albero da frutto stimolerà la fruttificazione dell’albero stesso. Piantando il chiodo, infatti, si creerà una frattura sulla corteccia dell’albero. In questo modo verrà stimolato un processo di autoguarigione che riattiverà la fioritura.

Usare i gusci di ostrica per mineralizzare il terriccio

Da oggi in poi non butteremo mai più i gusci vuoti delle ostriche. Frantumandoli è possibile usarli come mineralizzanti per il terriccio. Basterà mescolare la polvere ottenuta, al terriccio. I gusci contengono carbonato di calcio, questo renderà la terra alcalina e le piante ne gioveranno.

Questo principio vale anche per i gusci d’uovo.

Lasciare arrugginire dei chiodi nell’acqua

Quando si lascia un chiodo nell’acqua, si arrugginisce liberando l’ossido di ferro.

Se lo lasciamo arrugginire all’interno di un innaffiatoio e poi utilizziamo l’acqua per innaffiare, potremo vedere dei miglioramenti alle nostre piante. Anche in questo caso ciò che avverrà è una mineralizzazione del terriccio. Laddove il terriccio avesse delle carenze minerali, verrebbero colmate. Non sempre le piante riescono ad assorbire tutti i minerali di cui hanno bisogno. Con questo trucchetto, forniremo loro un aiuto.

Per quanto possano sembrare bizzarri, sono consigli molto validi. Persino i più negati, con questi tre incredibili trucchi che sembrano bizzarri, potranno migliorare i loro risultati nell’orto e in giardino.