Le perle sono simbolo di eleganza già dall’antichità. Tutte le più belle donne le hanno sempre portate con orgoglio e un pizzico di alterigia. Molte, però, non le hanno indossate bene, non conoscendo i segreti che stanno dietro questo gioiello tutto femminile.

Ecco perché oggi scopriremo tre immancabili segreti per indossare le perle e fare sempre un figurone.

Il gioiello immancabile in ogni armadio femminile

Le perle hanno ancora oggi una forte funzione simbolica per ogni donna. Donate solitamente durante i momenti più importanti dell’esistenza femminile, rappresentano candore e purezza.

Ma la loro forma ricorda anche le lacrime. Come ben sanno tutti coloro che non vogliono fare brutte figure con un regalo. Ma come si portano questi gioielli? Quali sono i segreti per indossarli bene?

Come detto prima molto dipende dall’età di chi le porta. Un esempio su tutti. I giri delle perle e la dimensione delle stesse dipendono da quanto una donna è matura.

Un giro e perle piccole per aggiungere eleganza alla naturale freschezza giovanile. Due giri e perle un pò più importanti quando si cresce. Infine, in età matura, tre giri di perle di una misura grande sapranno sottolineare la dignità tipica dell’esperienza.

Quale colore scegliere?

Anche se sembra incredibile, non tutte quante le perle hanno lo stesso colore.

La differenza tra le varie classiche perle “bianco candido” dipende dai riflessi della perla stessa. A seconda della provenienza della perla, i riflessi stessi, possono variare dal rosa all’argento.

La questione cambia radicalmente per le perle più preziose del mondo, le cosiddette perle nere. Queste rarità tendono ad avere riflessi tendenti al verde scuro e sono molto rare, venendo pescate solamente in Polinesia.

Per concludere, come conservare questi gioielli? Il consiglio cardine è quello di non lasciarli ad invecchiare dentro la cassettiera. Le perle sono gioielli che si adattano bene a qualsiasi outfit e, al contempo, soffrono molto quando mantenute al chiuso e non esposte all’aria.

Per questo motivo è una buona idea, sia per l’eleganza che per il portafoglio, indossarle spesso. E per coloro che ancora si preoccupano di non saperle indossare non ci sono problemi.

Basterà seguire i tre immancabili segreti per indossare le perle e fare sempre un figurone e si sarà sempre perfetti.