Siamo sempre molto contenti di fare qualche regalo ai nostri amici a quattro zampe. Cerchiamo spesso di acquistare oggetti per il loro bene (a volte molto particolari), e che li facciamo sentire a casa. E ogni tanto, è anche giusto viziarli un po’. Per farlo, proponiamo qui tre idee regalo di altissima qualità per viziare i nostri cani e gatti.

Divanetto per cani

Se consideriamo il nostro cane un vero principino, non possiamo farci scappare questo regalo. Esistono infatti in commercio dei piccoli divani, comodissimi del tutto simili a quelli normali, apposta per i cani. Danno eleganza alla stanza ed allo stesso tempo coccolano nel migliore dei modi il nostro amico. Se invece abbiamo paura che abbia freddo, ci sono anche divanetti che si preriscaldano, per il massimo comfort.

Sono delle ottime idee regalo, ma teniamo conto che sono piuttosto cari: i prezzi si aggirano spesso sulle centinaia di euro.

Collare smart per il cane

Questo gioiellino concilia la passione per la tecnologia con quella per gli animali. Il collare smart permette non solo di tenere al guinzaglio il proprio cane, ma è fornito anche di un GPS che traccia il nostro amico a quattro zampe quando si allontana da noi. Molti di questi collari poi tracciano anche l’attività del cane, indicando quanto movimento ha fatto e qual è la sua temperatura.

Un imperdibile accessorio, peccato per il prezzo: dovremo essere disposti a sborsare più di cento euro per accaparrarcelo.

Lettiera automatica per gatti

Questo è un doppio regalo: per il gatto, ma anche per noi. Infatti il fastidio di dover pulire la lettiera sarà soltanto un ricordo se ne compriamo una automatica. Questi simpatici strumenti sono infatti dotati di una scopetta che pulisce automaticamente i rifiuti solidi quando il gatto non vi è dentro. Hanno inoltre un tappetino apposito che assorbe i rifiuti liquidi.

Una lettiera automatica deve essere pulita meno di una volta al mese, e per il resto farà tutto da sola. Se abbiamo circa cento euro da spendere, questo è il regalo giusto.

Queste tre idee regalo di altissima qualità per viziare i nostri cani e gatti possono essere una vera svolta. Iniziamo a metterle in lista desideri, così magari riusciamo ad acquistarle in sconto in un secondo momento.