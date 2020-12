Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con la crisi del Covid 19 e il susseguirsi dei vari DPCM non si capisce più bene cosa si può fare o no. Se possiamo uscire, cambiare Comune o spostarci per andare a fare le spese.

Siamo in periodo di regali natalizi e spesso non riusciamo, in tempi normali, a farli spesso in tempo. Figuriamoci ora con le restrizioni da lockdown.

In passato Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo già occupati di consigliare qualche idea regalo, specialmente in questo articolo. Oggi, invece, vogliamo parlare di regali dell’ultimo minuto che si possono comprare comodamente dal divano. Ecco tre idee regalo dell’ultimo minuto senza uscire di casa.

Buono aereo

I prezzi sono scontatissimi. Moltissime compagnie aeree hanno bisogno di fare cassa e stanno svendendo buoni o biglietti aerei futuri per racimolare qualcosa subito. Naturalmente conviene comprare per l’estate prossima e non prima, per prevenire eventuali terze e quarte ondate di Covid 19 che potrebbero far risaltare tutto.

Buono per una cena al ristorante

Il settore della ristorazione è senza ombra di dubbio uno dei più penalizzati. Per un discorso simile a quello delle compagnie aeree, anche i ristoranti hanno bisogno di liquidità. Per questa ragione vendono a prezzi ribassati delle cene di lusso future. Occasione ghiotta da non perdere.

Abbonamento

Qui si apre un mondo. Piscine, palestre, teatri, cinema, opera. Tutti questi settori non possono, naturalmente, offrire subito i propri servizi per evidenti ragioni sanitarie.

Tuttavia, comprare dei buoni da sfruttare in futuro è davvero un’ottima scelta per ben due ragioni. La prima, come già sottolineato, riguarda la questione monetaria. Il prezzo è ribassato, e anche di molto.

La seconda è di ragione etica e morale. Infatti, con questo consumo aiutiamo quei settori che sono stati più pesantemente colpiti dalla crisi.

Ecco, dunque, quali sono le tre idee regalo dell’ultimo minuto senza uscire di casa.