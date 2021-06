Non tutti apprezzano abbastanza il fatto di avere uno spazio esterno incluso nella propria abitazione. Infatti sono in molti a considerarlo più uno sgabuzzino a cielo aperto piuttosto che un posto per rilassarsi e godersi il sole. Solitamente questo accade quando si dispone solamente di pochi metri quadri, che non si considerano abbastanza per poter arredare e costruire uno spazio adatto e piacevole. Eppure basta veramente poco per farlo, serve solamente un po’ di ingegno e fantasia.

Mille modi

Grazie a tutte le invenzioni di arredamento che ci sono state soprattutto negli ultimi anni, il fatto di avere uno spazio piccolo non deve più spaventare o disincentivare nessuno. Nel caso del terrazzo, anche quattro o cinque metri quadri basteranno per poter creare un balcone accogliente, ideale per una cena all’aperto a lume di candela. Non a caso oggi diamo qualche suggerimento per poter trasformare lo spazio esterno da piccolo e ostico a comodo e piacevole. Ecco infatti tre idee pratiche e originali per abbellire la ringhiera e rendere il balcone accogliente, invitante e pronto per gli ospiti.

Dai vasi alle lampade

Qualsiasi terrazzo, anche il più piccolo, dispone di un davanzale e, quindi, di una ringhiera. Ed è proprio su questa superficie che si può e si deve lavorare al fine di cambiare completamente l’immagine dello spazio esterno. Ecco qualche consiglio per poterlo fare al meglio. Dunque svelate le tre idee pratiche e originali per abbellire la ringhiera e rendere il balcone accogliente, invitante e pronto per gli ospiti. Iniziamo dal tocco di classe preferito da tutti, ovvero i fiori. Il primo suggerimento è quello di acquistare vasi eleganti che abbiano un gancio apposito per poter essere appesi alla ringhiera. Riempiamoli con fiori colorati e sgargianti, come ad esempio ortensie e rose, e posizioniamoli uno accanto all’altro coprendo metà del perimetro della ringhiera.

Successivamente pensiamo all’illuminazione, e anche qui, il segreto è nel gancio. Esistono infatti delle lampade, di diverso stile e forma, provviste appunto di un gancio. Ed ecco che anche queste potranno essere appese alla ringhiera, magari alternandosi con i vasi di cui parlavamo prima.

Infine, un tocco di classe apprezzato sicuramente dai buon gustai, ovvero il barbecue. Forse non tutti lo sanno, ma si possono trovare dei barbecue che rimangono in equilibrio proprio perché fissati alla ringhiera del terrazzo. Salvando moltissimo spazio, ma comunque regalando l’occasione di poter fare una piacevole grigliata in balcone, anche se molto piccolo e poco spazioso. Ecco dunque tre idee pratiche e originali per abbellire la ringhiera e rendere il balcone accogliente, invitante e pronto per gli ospiti.