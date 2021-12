Un primo robusto condito con la salsiccia, un secondo di pesce al forno in crosta e le frittelle a base di formaggio Casera, tradizionali della Valtellina. Ecco le proposte per un menu alla portata di tutte le tasche e di tutti i cuochi.

Penne a sugo di salsiccia, ingredienti per 4 persone

400 g di penne, 400 g di salsiccia dolce, 400 g di salsa di pomodoro, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 100 ml di vino rosso, uno spicchio di aglio, 50 g di pecorino, basilico, olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Il procedimento

In una padella con l’olio e l’aglio soffriggere la salsiccia spadellata e sbriciolata per dieci minuti, mescolando con una spatola. Sfumare con il vino, aggiungere la salsa e il concentrato di pomodoro stemperato in poca acqua calda, salare, pepare, coprire e cuocere a fuoco basso per trenta minuti.

Di tanto in tanto va bagnato il tutto con poca acqua calda. Cuocere le penne in acqua salata e scolarle al dente. Trasferirle nella padella con il sugo preparato, amalgamare sul fuoco per qualche minuto e servirle nei piatti da portata con pecorino e basilico.

Un menu semplicissimo

Tra le tre idee originali e semplicissime da realizzare per soddisfare l’appetito quando non si sa cosa cucinare proposte oggi c’è anche il tonno in crosta di sesamo.

Ingredienti per 4 persone: 4 filetti di tonno rosso, 100 g di sesamo, insalata mista, olio extravergine di oliva, sale e pepe a piacere.

Pulire i filetti di tonno eliminando le eventuali spine. Spennellare con l’olio e passarli nei semi di sesamo su entrambi i lati, facendoli aderire bene. Disporli in una teglia rivestita con la carta da forno, insaporirli con un pizzico di sale e pepe e infornare a 180 gradi per venti minuti. A cottura ultimata, estrarre il tonno dal forno e servirlo nel piatto da portata su un letto d’insalata.

Tre idee originali e semplicissime da realizzare per soddisfare l’appetito quando non si sa cosa cucinare

Infine, gli sciatt valtellinesi.

Ingredienti per 4 persone: 300 g di farina, 200 g di farina di grano saraceno, 400 g di formaggio Casera, 400 millilitri di acqua minerale gassata, erbe aromatiche essiccate a piacere, olio di semi, sale.

Prima di tutto in una ciotola vanno sbattute le farine setacciate con l’acqua gassata e un pizzico di sale. Usando la frusta, si deve ottenere una pastella liscia e densa. Coprire con la pellicola trasparente e conservare in frigorifero per un’ora. Togliere la pastella dal frigorifero e aromatizzare con le erbe aromatiche.

Immergere il formaggio tagliato a cubetti di due centimetri nella pastella. Recuperare con un cucchiaino uno per volta i cubetti ricoperti e friggerli nell’olio bollente a 175 gradi fino a doratura. Sgocciolare con una schiumarola e asciugare sulla carta assorbente.