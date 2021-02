Può capitare che a seguito di un trasloco sia difficile trovare l’armadio adatto per la nostra nuova casa. Può capitare anche che la nuova casa che abbiamo scelto non sia di grandi dimensioni e ciò ci costringe a rinunciare all’armadio. In questi casi, o anche in quelli più sfortunati, come ad esempio quando si rompe l’armadio, alcuni pensano che vivere sia impossibile.

Con questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo invece sfatare questo mito e dire che vivere senza armadio si può. Per questo suggeriamo tre idee intelligenti per conservare i vestiti senza l’armadio.

Queste tre semplici idee ci aiuteranno a rimettere in gioco la nostra creatività. E anche a risparmiare qualche soldo scegliendo di non acquistare l’armadio.

Mensole

La prima soluzione, conosciutissima dai più, è la costruzione di mensole. Abbiamo bisogno di alcune assi di legno che poi trasformeremo in mensole. Consigliamo di porle ad un’altezza tale che ci permetta di fare poco sforzo per riporre e prendere i nostri vestiti.

Consideriamo anche che questi non devono essere di intralcio. Quindi meglio se li posizioniamo in un luogo che non sia di passaggio.

Per evitare che i nostri vestiti prendano polvere, compriamo delle scatole di tela, o se preferiamo in legno, così da riporrvi i vestiti direttamente all’interno.

Possiamo tingere le mensole con il colore che più ci rappresenta o lasciarle del loro colore naturale.

Ciò dipende dal nostro gusto e dallo stile della casa. A noi la scelta.

Sbarra metallica

La seconda soluzione consiste nel ricreare un ambiente molto semplice e minimal. Abbiamo bisogno di due ganci da far pendere dal soffitto e di una sbarra metallica.

La sbarra può essere appesa da una parte all’altra della parete e può fungere da appendiabiti al posto dell’armadio. È un’idea molto pratica che ci permetterà subito di vedere ciò che abbiamo a disposizione.

Se il nostro vestiario è anche colorato, darà un tocco di brio alla nostra stanza.

Questa soluzione può essere considerata come la soluzione alternativa dell’armadio a vista.

Ramo d’albero

La terza delle tre idee intelligenti per conservare i vestiti senza l’armadio è data da un elemento in natura: il ramo d’albero.

Procuriamoci due ganci a catena da far pendere da una parte all’altra del soffitto. Una volta saldati possiamo mettere il nostro ramo nei due ganci.

Possiamo scegliere se dipingere, o meno, il nostro ramo con il colore che più ci piace. Potremmo anche realizzare dei fiori da apporre sul muro. Quest’idea renderà più primaverile la nostra parete. E se lo preferiamo potremmo anche acquistare delle stampe con le farfalle.

Se l’idea di far vedere i nostri capi d’abbigliamento non ci entusiasma, ricordiamo che possiamo ricorrere all’utilizzo di una tenda.

Anche questa è di facile realizzazione, basterà fissare la tenda al soffitto e farla calare fino a terra.

Grazie a queste tre idee intelligenti per conservare i vestiti senza l’armadio vivere senza non sarà più un dramma.