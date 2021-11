Cucinare è spesso croce e delizia. Cosa preparare? Come organizzare un menu completo quando dobbiamo destreggiarci tra giornate di lavoro senza fine? Per venire anche in soccorso di chi durante la giornata non ha molto tempo per pensare a idee culinarie che soddisfino ogni palato, oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa proporrà tre idee e ricette per un menu completo da preparare in modo facile. Una gioia per gli occhi e per il palato da presentare a tavola per fare una splendida figura.

Per cominciare un primo della cucina mediterranea

Pasta con melanzane al forno. Ingredienti per 4 persone: 500 g di maccheroni; 500 g di melanzane; 500 g di polpa di pomodoro; zucchero; 100 grammi di ricotta stagionale; basilico; olio extravergine di oliva; sale.

In un tegame con l’olio disporre la polpa di pomodoro, aromatizzandola con qualche fogliolina di basilico. Aggiungere mezzo cucchiaio di zucchero, salare e cuocere per venti minuti. Lavare le melanzane, tagliare a cubetti, friggerle nell’olio bollente. Sgocciolarle in una schiumarola e asciugarle sulla carta assorbente. Cuocere la pasta in acqua salata e scolarla al dente. Condirla prima con il sugo preparato e poi con le melanzane fritte. Disporre in una pirofila unta con l’olio. Grattugiare la ricotta salata e cuocere in forno in modalità grill a 220 gradi per quindici minuti.

Tempura di verdure all’orientale. Ingredienti per 4 persone: 4 zucchine; 4 carote; 2 cipolle; 200 g di farina; 200 g di farina di riso; 600 millilitri di acqua frizzante ghiacciata; salsa di soia; olio di semi.

Iniziamo con il pulire le verdure, lavarle, asciugarle, tagliarle a bastoncini e conservarle in frigorifero. In una ciotola sbattere velocemente mezzo litro d’acqua frizzante con la farine usando una frusta, versando a filo l’acqua avanzata, fino a ottenere una pastella liscia e poco densa. Coprire con la pellicola trasparente e conservare in frigorifero fino all’utilizzo. Scaldare a 180 gradi l’olio in una padella, immergere le verdure nella pastella con una pinza, friggerle fino alla doratura poche per volta senza abbassare la temperatura dell’olio. Sgocciolarle con una schiumarola, asciugarle su carta assorbente e servire con salsa di soia.

Crostata con crema di nocciole. Ingredienti per 6 persone: per la pasta frolla, 400 g di farina; 220 g di zucchero; 400 g di farina; 160 g di burro; 2 uova; 2 tuorli di uova; 5 g di sale. Per la crema, 250 g di nocciole sgusciate e pelate; 300 g di cioccolato fondente al 70%; un decilitro di latte; 50 g di cacao zuccherato in polvere.

Per la pasta frolla: impastare tutti gli ingredienti e confezionare un panetto. Avvolgerlo nella pellicola trasparente e conservarlo in frigo per un’ora. Per la crema: su una placca tostare 200 grammi di nocciole in forno a 150 gradi per 15 minuti, lasciarle intiepidire e frullarle fino a ottenere una pasta. Sciogliere il cioccolato spezzettato a bagnomaria, versare a filo il latte caldo e mescolare con una frusta incorporando 30 g di cacao. Unire la pasta di nocciole e amalgamare con una spatola fino a ottenere una crema. Su una spianatoia infarinata stendere la pasta frolla in una sfoglia con un mattarello, foderare uno stampo rivestito con la carta forno, bucherellare con una forchetta e cuocere in forno a 180 gradi per venti minuti. Spalmare la crema e infornare altri venti minuti. A cottura finita, lasciar raffreddare, spolverare con il cacao e guarnire con le nocciole rimaste.