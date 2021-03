Chi per un motivo e chi per un altro lo sanno tutti, la dieta non è mai una cosa gradevole. Se si vogliono perdere i chili di troppo la strada è lunga e piena di privazioni. Non c’è da stupirsi, infatti, se nella maggior parte dei casi non la si riesce a portare a termine con successo. Al contrario è facile ricadere nelle brutte abitudini, pur di sfuggire alla triste routine alimentare. Esistono però dei piccoli trucchi per concedersi delle pause golose, senza compromettere gli sforzi già fatti. In questo articolo vedremo assieme tre gustosi cocktail analcolici per dimagrire in vista della bella stagione.

Fruit Punch

Il fruit punch è un drink gustoso e fruttato. Lo si prepara mescolando in una brocca capiente 100 ml di succo di mirtillo a 500 ml di succo d’arancia e aggiungere un lime spremuto. Al cocktail andrà poi aggiunto ghiaccio, mirtilli freschi e qualche fetta d’arancia e di lime. Infine se gli si vuole donare un aspetto originale, basterà versare del succo di mela facendo attenzione che i due liquidi non si mischino. Avremo così ottenuto una bevanda rinfrescante, sana e particolare grazie ai sui colori distinti.

Mojito al Melograno

Per fare un delizioso mojito al melograno bisognerà prendere della menta fresca e un paio di lime, tagliati in quattro pezzi. Questi dovranno poi essere pressati delicatamente sul fondo di una brocca, così da rilasciare meglio i sapori e i profumi. Aggiungeremo poi un litro di succo di melograno, mezzo litro di succo di limone e del ghiaccio, decorando il tutto con qualche scorza di lime.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Il succo di mela speziato

Dei tre gustosi cocktail analcolici per dimagrire in vista della bella stagione il succo di mela speziato è l’unico che può essere servito anche caldo. Questo si prepara aggiungendo ad un litro di succo di mela una scorza di arancia, una stecca di cannella e qualche chiodo di garofano. Il tutto va poi riscaldato, senza far però arrivare a bollore, per circa venti minuti, così da liberare per bene gli aromi. Il risultato non sarà altro che un succo fruttato che si manterrà delizioso anche una volta freddo.

Approfondimento

Integrare questo superfood nella dieta di tutti i giorni è facile seguendo questi consigli