L’orecchio è un organo fondamentale per il corretto funzionamento del corpo umano. Infatti, dall’orecchio non dipende soltanto la percezione dei suoni esterni, ma anche l’equilibrio di tutto il corpo. Quindi bisogna prendersene cura in modo corretto e attento

Moltissime persone soffrono di patologie dell’orecchio: sordità dovuta all’invecchiamento o problematiche di altra natura come produzione eccessiva di cerume, rottura del timpano etc..

Se prendiamo in esame la più comune, cioè la prima, generalmente inizia a presentarsi tra i 50 e i 60 anni e compromette una parte della capacità uditiva della persona.

Oggi esistono numerose soluzioni radicali quale rimedio alla sordità che si denota con l’avanzare dell’età: apparecchi acustici, farmaci specifici e addirittura la chirurgia. In casi meno gravi, come otiti stagionali o infezioni leggere, esiste un rimedio naturale incredibilmente utile.

Tre gocce di questo prodotto naturale come rimedio per aiutare le orecchie: questo rimedio è l’aglio.

Le proprietà dell’aglio per il benessere dell’uomo

Le proprietà dell’aglio sono note sin dai tempi antichi: esso veniva già utilizzato come medicamento dai monaci tibetani più di duemila anni fa.

Svariati erano gli usi conosciuti e che comprendevano varie patologie. L’aglio era ed è considerato miracoloso per le sue facoltà antisettiche, antibiotiche, battericide. Consumare aglio rafforza il sistema immunitario, il cuore, è un regolatore della pressione sanguigna e quindi della circolazione. Ottimo rimedio contro il colesterolo cattivo, l’innalzamento della percentuale di glicemia e grassi saturi.

Tre gocce di questo prodotto naturale come rimedio per aiutare le orecchie e migliorare l’udito

Insomma, si può dire che l’aglio è davvero un alimento di grande aiuto per il corpo umano. Se pensiamo all’udito e alle patologie connesse a questo senso (ad esempio un tappo di cerume) scopriamo un’ottima ricetta che potrebbe essere utile come soluzione momentanea. Si tratta di una ricetta a base di aglio che può aiutare a dare sollievo al dolore, a combattere i batteri e, appunto, a far uscire un tappo di cerume.

Gli ingredienti sono solo due: 3 spicchi d’aglio, olio d’oliva. Servirà inoltre del cotone, o una garza, e un contagocce (se si ha uno spremi-aglio).

La preparazione

La preparazione è semplicissima: sbucciare l’aglio, lavare gli spicchi e spremerli per estrarne il succo. Unire il succo d’aglio con l’olio d’oliva (può essere leggermente caldo) e mescolare. Mettere la soluzione nel contagocce.

Il dosaggio del rimedio corrisponde a tre gocce di aglio e olio messe direttamente nell’orecchio. Successivamente l’orecchio andrà avvolto con del cotone e bisognerà mantenere la posizione orizzontale. Nel giro di pochi giorni dovrebbero avvertirsi i primi miglioramenti. Ma avvertiranno che, come per tutte le questioni relative alla salute, in caso di problemi gravi, è sempre indicato consultare il proprio medico o uno specialista prima di qualsiasi intervento autonomo.