Avete dei bambini piccoli e non sapete come tenerli buoni durante le giornate di pioggia? Non volete abbandonarli davanti all’ennesimo film d’animazione? Perché non provare questi giochi!

Ecco tre giochi da fare coi bambini durante le giornate di pioggia.

La pasta di sale

Un classico dei giochi fai da te. La pasta di sale, oltre ad essere atossica, è realizzabile in casa. Per farla basterà una tazza di sale fino, due tazze di farina e una di acqua tiepida.

Si mescola il sale con la farina e poi si aggiunge l’acqua, finché non si ottiene un panetto bello compatto. Volendo, si può colorare il sale con i coloranti alimentari. La pasta di sale è un’ottima alternativa alle paste modellabili più conosciute.

Gli origami

Di origine giapponese, questo modo di plasmare la carta è l’ideale per i bambini piccoli che non possono usare le forbici. Si modella la carta seguendo determinate pieghe che vanno a formare animali, fiori e oggetti. Non essendoci le forbici, possono essere modellati anche da bambini molto piccoli. Su internet ci sono infiniti siti che suggeriscono come modellare la carta secondo il proprio estro. Gli origami sono l’ideale per bambini un po’ più grandi, magari dall’asilo alle elementari. Nonché uno dei tre giochi da fare coi bambini durante le giornate di pioggia che potrete provare questo inverno!

Le marionette

Ultimo, ma non meno importante, dei tre giochi da fare coi bambini durante le giornate di pioggia, abbiamo le marionette! Sono uno dei giochi base per l’infanzia. Si può partire dalla realizzazione delle marionette, magari con stracci e vecchie bambole, alla messa in piedi del teatrino. Le marionette hanno sempre affascinato bambini di tutte le età e hanno accompagnato la loro crescita in tutte le epoche.

Questi tre giochi da fare coi bambini durante le giornate di pioggia sono un’occasione per far passare delle ore liete ai nostri bambini. Senza scomodare la televisione o i tablet, che spesso causano problemi di attenzione. Riscoprite la gioia della manualità coi vostri bambini e passate con loro un pomeriggio alternativo!