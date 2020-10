Stephen King è il padre della letteratura horror moderna. Chiunque, nel corso della sua vita, è passato attraverso i suoi romanzi o i film tratti da essi. Eppure, non tutti sanno che Stephen King non è solo horror. Presenta infatti, nella sua collezione letteraria, libri di vario genere, che bene si sono incastrati nel mondo moderno. Qui di seguito parliamo di tre film tratti dai libri di Stephen King emblematici.

Le Ali Della Libertà

Dal racconto “La redenzione di Shawshank”, la storia di due uomini che si conoscono in carcere. Andy Dufresne è un banchiere che finisce in carcera con un’accusa infamante per lui. L’incontro in carcere con Ellis Boyd ‘Red’ Redding gli cambierà la vita. I due infatti si sosterranno a vicenda nel corso del film e arriveranno a condividere una parte importante della loro vita in cella.

Il Miglio Verde

Rimaniamo sempre in carcere, per raccontare la vita dall’altra parte delle sbarre. La storia, tratta dal romanzo omonimo, parla del secondino Paul Edgecombe che ci racconta di un fatto accaduto quando faceva il suo lavoro. Nel braccio della morte di Cold Mountain, chiamato “il miglio verde” perché lungo circa due km con un pavimento verde, Paul incontrerà un uomo ingiustamente accusato di omicidio. La sua vita, dopo quell’incontro, non sarà più la stessa.

Stand By Me

Un cult del cinema americano. La storia di un’amicizia sull’orlo dell’adolescenza e di come quattro amici del genere non capitino più nella vita. Quattro ragazzini, amici per la pelle, si mettono alla ricerca di un cadavere abbandonato nel bosco. Durante la loro “gita” nei boschi, il confronto e la crescita dei quattro, fino alla realizzazione del cambiamento della loro vita. Uno dei grandi film sull’adolescenza basati su un bellissimo racconto di Stephen King, dal titolo “Il corpo”.

Questi tre film tratti dai libri di Stephen King sono sicuramente un’ottima alternativa alla solita fiction in onda.