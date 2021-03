Marzo è un mese che fa assaggiare la primavera, la lascia vedere da lontano, come un miraggio, dopo interminabili mesi di freddo, pioggia, vento e neve. Quindi, tempo e pandemia permettendo, ci si possono concedere passeggiate al parco, lungo il fiume che attraversa la città, momenti di relax su un bel prato verde.

Al rientro da una lunga giornata di lavoro o da una passeggiata, non c’è niente di meglio che mettersi ai fornelli, cucinare il proprio piatto preferito e gustarlo davanti ad un film.

Ecco quindi tre film recenti da ridere e da amare durante queste serate marzoline, da soli, con il proprio compagno, la famiglia o gli amici.

Malcom e Marie, Sam Levinson, 2021

Questa pellicola è famosa per essere stata la prima produzione portata a termine dopo lo scoppio della pandemia. La storia è ben costruita, grazie alla bravura degli attori e ad una sceneggiatura che non risparmia colpi. Un film ambientato durante una lunga notte a casa dei due protagonisti. Con una lente di ingrandimento, seguiamo i personaggi litigare, arrabbiarsi, fare pace, continuare a litigare, confessarsi, conoscersi, ancora di più. Un film romantico e allo stesso tempo drammatico, che non annoia nonostante la dimensione dialogica.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Sydney Sibilla, 2020

Questo è un film basato su una storia vera, che è incredibilmente passata in sordina o che in molti non conoscono. Il film narra delle vicende dell’incredibile quanto folle avventura di un giovane ingegnere, che stanco delle convenzioni e delle regole imposte dalla società, decide di fondare un’isola, fuori dalle acque nazionali e quindi non soggetta a nessun codice legislativo. Un film interessante per gli eterni sognatori e gli appassionati di storia recente.

La vita davanti a sé, Edoardo Ponti, 2020

Questo film meriterebbe di essere guardato solo per la performance recitativa della più grande icona del cinema italiano della storia: Sophia Loren. La pellicola narra di una delicata quanto intesa amicizia. Un’amicizia particolare fra una donna anziana con un carattere dall’apparenza ruvido e un bambino orfano senegalese. Un film per chi ama le storie che prendono al cuore e dall’ampio respiro. Ambientato nella splendida cornice barese.

Questi sono i tre film recenti da ridere e da amare durante queste serate marzoline, con la compagnia migliore di questo mondo: il cinema.