Fa parte della tradizione del periodo di festa quello di trascorrere piacevolmente il tempo a godersi dei film insieme con i propri cari che raccontano del Natale. Dunque, in questo momento, seppur particolare, gli Esperti della Redazione vogliono suggerire tre film di Natale recenti per fare il pieno di spensieratezza e buoni propositi, da aggiungere alle storiche pellicole che si rispolverano ogni anno. Questo certamente può esserci di aiuto a ritrovare lo spirito natalizio sereno e ad affrontare il nuovo anno nella maniera più brillante. Vediamo dunque quali sono i tre film di Natale recenti per fare il pieno di spensieratezza e buoni propositi.

Noelle

Il primo è Noelle. Un film del 2019 da poco disponibile in Italia sulla piattaforma Disney+. La protagonista è Anna Kendrick che interpreta Noelle Kringle, figlia di Babbo Natale. Il film è sicuramente adatto ai più piccini, ma sorprende anche gli adulti per le tematiche affrontate. Nella pellicola vengono infatti sfidate, e ribaltate, le convenzioni di genere e la protagonista si trova a dover fare i conti con un cattivo molto famoso: Amazon. La visione risulta divertente e fornirà utili spunti di riflessione.

Qualcuno salvi il Natale

Ancora, chi adora Mamma ho perso l’aereo allora amerà ancor di più Qualcuno salvi il Natale. Il film è del 2018 ed è disponibile su Netflix. Kurt Russel veste i panni di un Babbo Natale “rock and roll” in un film di Natale avventuroso e divertente, che supera i confini della fantasia lasciando tutti a bocca aperta, grandi e piccini.

Qualcuno salvi il Natale 2

Infine suggeriamo il sequel di Qualcuno salvi il Natale. Ritroviamo ancora Kurt Russel nei panni di Babbo Natale, pronto a vivere una nuova magica avventura. Il film è ambientato 2 anni dopo il primo, dunque la bambina che ci aveva accompagnato già nel primo film, è oramai un’adolescente. Anche in questo caso la pellicola è disponibile su Netflix. Non ci resta che decidere da quale cominciare dei i tre film di Natale recenti per fare il pieno di spensieratezza e buoni propositi.

Buona visione.