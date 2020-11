Dopo l’enorme successo di Netflix, piattaforma online di distribuzione cinematografica americana, è anche arrivata Disney+. Su questo portale sono presenti tutti i prodotti di questa famosa casa di produzione, anche quelli più di nicchia. Allora scopriamo insieme tre film della Disney che in pochissimi conoscono.

Taron e la pentola magica

Sicuramente Taron e la pentola magica è il meno inflazionato fra i tre film della Disney che in pochissimi conoscono. Questo prodotto di animazione è ispirato alle “Cronache di Prydain” di Llyod Alexander. Questa serie di libri contemporanei sono, a loro volta, tratti da antiche leggende gallesi. La storia si incentra sul malvagio re Cornelius che cerca di riportare in vita un esercito di non morti tramite un calderone magico. A fermarlo saranno Taron, un guardiano di porci, e la principessa Ailin.

Atlantis

Un linguista occhialuto di nome Milo Thatch viene ingaggiato in una spedizione per trovare la perduta isola di Atlantide. I componenti del corpo di ricerca riescono ad accedere tramite sottomarino a uno spazio abitato da una civiltà sconosciuta. Il protagonista e i suoi compagni hanno uno scontro morale: il primo desidera rispettare la popolazione, gli altri progettano invece di rubare tutte le risorse presenti nel territorio.

Oliver & Company

“Oliver & Company” è liberamente ispirato alla vicenda di Oliver Twist. In questa versione il protagonista è un gatto trovatello che finisce per unirsi ad una banda di cani randagi. Nonostante questi ultimi siano coinvolti in giri di malaffare, lo accolgono a braccia aperte garantendogli cibo e protezione. Durante un colpo presso una casa facoltosa, il micio viene lasciato indietro e adottato da una bambina.

Ecco qua i tre film della Disney che in pochissimi conoscono. Consigliamo anche di consultare molti altri articoli presenti sul sito dedicati al mondo dell’animazione occidentale e orientale. Ad esempio, questo dedicata alle tre serie anime da rivedere dopo tanto tempo.