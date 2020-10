In quest’articolo scoprirete i tre film assolutamente da non perdere prima dei trent’anni.

Se, infatti, siete in quell’età compresa fra i 12 ai 30 anni, allora siete nel pieno dei cambiamenti più epocali della vostra vita! In questo periodo, infatti, avete tempo di diplomarvi, laurearvi, trovare l’amore della vostra vita e il lavoro dei vostri sogni!

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Vi ho messo ansia con tutte queste aspettative che vi sembrano più grandi di voi? Non preoccupatevi, è normale sentirsi così. Per fortuna esiste una vasta filmografia che può rincuorarvi. Per questo vi presento i tre film da vedere assolutamente prima dei trent’anni!

“Noi siamo infinito”, da vedere assolutamente

“Noi siamo infinito” ha un titolo più evocativo in inglese: “The Perks of Being a Wallflower”. Non esiste una traduzione precisa in italiano, ma più o meno significa “il bello di essere timidi”.

Nel film il giovane protagonista Charlie, infatti, è un ragazzo eccessivamente introverso finché non conosce la bella Sam e il fratellastro Patrick. I tre diventano inseparabili. Ma ben presto molte novità fanno irruzione nelle loro storie personali: l’omosessualità, l’amore e il proprio traumatico passato.

“Juno”, un film da non perdere

Questo film è incentrato su Juno, una ragazza madre. La liceale, infatti, rimane incinta per sbaglio durante il suo primo rapporto con un amico.

Dall’iniziale decisione di abortire la giovane cambia idea, decidendo di affidare il bambino a una coppia impossibilitata ad avere figli.

Questa pellicola tocca con realismo delle tematiche scomode, ma lo fa con leggerezza e senso di maturità.

“La verità è che non gli piaci abbastanza”, la fragilità delle relazioni

“La verità è che non gli piaci abbastanza” è un pilastro di vita per quanto riguarda la fragilità delle relazioni. Infatti la pellicola descrive la vita di diverse coppie, a diversi stadi della loro vita, e ne evidenzia la fallibilità, ma anche il coraggio e la voglia di stare insieme.

Vi è piaciuto questo articolo sui tre film da vedere assolutamente prima dei trent’anni? Se siete interessati anche all’animazione, non perdetevi queste tre serie anime, disponibili su Netflix!