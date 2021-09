Spesso il sabato e la domenica siamo troppo stanchi per uscire a divertirci. Preferiamo dunque l’opzione “Netflix and chill” (Netflix e relax) in modo da goderci questi due pomeriggi in completa pace dei sensi. Se non si vuole cadere nella trappola delle serie tv è meglio optare per prodotti che sono di per sé autoconclusivi. Per questo oggi consigliamo tre film da vedere assolutamente nel weekend per passarlo in totale relax e tranquillità. Per conciliare tutti i gusti scegliamo tre generi completamente diversi fra di loro. Ecco qui, dunque, la nostra lista personale per trascorrere del tempo in famiglia oppure in completa solitudine.

Tre film da vedere assolutamente nel weekend per passarlo in totale relax e tranquillità

Se ci sono dei bambini in casa bisogna trovare un modo per tenerli buoni. Allora perché non optare per un bel film d’animazione? Lasciamo perdere le proposte più commerciali che sicuramente avranno già visto e propendiamo per un prodotto magari un po’ più di nicchia. Consigliamo di buttarsi sulle pellicole del maestro giapponese Miyazaki che sono delle proposte accattivanti, ma allo stesso tempo educative. Se fosse una novità in casa, consigliamo di vedere uno dei suoi titoli più famosi, “Il castello errante di Howl”. Altrimenti si può optare per “Kiki – consegne a domicilio”.

Se invece si avesse del tempo da passare da soli e se si volesse ridere di cuore, ma allo stesso tempo riflettere, consigliamo la visione di “Ogni cosa è illuminata”. Si tratta infatti di un film che richiama l’Olocausto, ma similmente a “La vita è bella”, tratta l’argomento con un accento a tratti umoristico e a tratti lirico. Questa è la trama: un giovane uomo di origini ucraine naturalizzato americano ritorna nella propria terra d’origine per scoprire le vicissitudini dei suoi antenati. Ad accompagnarlo una maldestra guida, un cane rabbioso e un vecchio che si finge cieco.

The Truman Show (1998)

Infine, proponiamo un grande classico che ci fa vedere per la prima volta in vesti inedite il comico americano Jim Carrey. Si tratta di “The Truman Show”. Alcuni anni dopo avremo sempre il privilegio di vederlo in un altro ruolo drammatico, quello di Joel in “Se mi lasci ti cancello” (“Eternal Sunshine of a Spotless Mind”). Nella pellicola del 1998 un giovane orfano abbandonato cresce per tutta la vita a sua insaputa all’interno di uno show televisivo sulla sua stessa vita. A scombussolare questo equilibrio apparentemente perfetto sarà un sentimento che non è mai stato scritto nel copione.

Approfondimento

