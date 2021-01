Il mondo della finanza può garantire grandi gioie (sempre tenendo sotto controllo i rischi che si corrono). E molti di noi si chiedono come sia la vita di un broker di Wall Street. Soprattutto chi non lo fa di mestiere, vorrebbe avere uno spaccato della vita nel distretto finanziario newyorkese. Però in questo periodo non è nemmeno possibile uscire di casa, figuriamoci andare fino negli Stati Uniti. Ecco quindi un ottimo sostituto: i film. Proponiamo qui tre film che ogni appassionato di finanza deve vedere assolutamente, se vuole acculturarsi su questo mondo.

Wall Street

Si parte con il grande classico, l’opera di Oliver Stone che ebbe un grande successo negli anni ’80. Essa portò Michael Douglas a vincere un Oscar per la sua interpretazione dello spietato Gordon Gekko.

Questo film ci porta nella Wall Street più losca, che non si fa scrupoli ad utilizzare metodi come l’insider trading per aumentare i propri profitti. Ma nel mondo finanziario il crimine paga? Per scoprirlo bisogna guardare il film. Imperdibile.

La Grande Scommessa

La crisi finanziaria del 2008 ha colpito gravemente molte persone, e tanti hanno perso il lavoro ed i risparmi di una vita. Ma c’è anche chi è riuscito a guadagnarci, capendo in anticipo che la bolla immobiliare stava per scoppiare. Queste persone hanno allora messo in piedi un’enorme operazione di short selling per provare ad ottenere rendimenti dal crollo. Questo film è tratto dalla vera storia di chi ce l’ha fatta. Un’opera sorprendente.

Inside Job

Il tema di questo film documentario è, come per La Grande Scommessa, la crisi del 2008. Ma si focalizza sui retroscena del crollo, ed in particolare dei legami tra la politica ed il mondo finanziario. Esso getta una luce inquietante su come la politica può avere effetti perversi quando si lega al mondo economico. Rende chiaro come sia di fondamentale importanza una regolamentazione trasparente di questo mondo, per evitare bolle come quella dei mutui subprime.

Ecco quindi tre film che ogni appassionato di finanza deve vedere. Un ottimo modo per conoscere questo mondo anche da casa propria.