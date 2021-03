Esiste una tecnica semplice ed economica per combattere raffreddore e mal di gola utilizzando le proprietà benefiche di piante e prodotti che tutti abbiamo in dispensa.

In questo articolo allora vedremo come combattere la tosse grazie a tre fantastiche caramelle fatte in casa perfette contro il mal di gola e il raffreddore.

Caramelline balsamiche alla menta

Innanzitutto, possiamo preparare delle buonissime caramelle balsamiche alla menta grazie a questi semplici ingredienti: acqua, succo di limone, zucchero e sciroppo alla menta.

Mettiamo in un pentolino a fuoco medio lo zucchero, il succo di limone e l’acqua fino ad ottenere uno sciroppo dal colore ambrato. Aggiungiamo poi la menta e mescoliamo il tutto fino a portarlo a bollore. Fatto questo dovremo soltanto versare il composto in alcune formine che, una volta solidificato, si trasformerà nelle nostre buonissime caramelle alla menta.

Caramelle al miele e limone

Con lo stesso metodo potremo ottenere delle caramelle fatte in casa al miele e limone, senza conservanti. Gli ingredienti sono pochi e davvero comuni in tutte le case: servirà sempre acqua, zucchero, succo di limone e un po’ di miele.

Uniamo allora l’acqua, lo zucchero e il succo di limone e facciamoli bollire in un pentolino fino a quando non otterremo uno sciroppo trasparente. A questo punto potremo unire il miele e continuare la caramellizzazione dello zucchero per circa 15/20 minuti. Versiamo poi il tutto negli stampini e lasciamo raffreddare, ottenendo così le nostre buonissime caramelle al miele e limone. Un vero toccasana per la gola.

Caramelle alle erbe fatte in casa

Infine, le ultime fra le tre fantastiche caramelle fatte in casa contro il mal di gola e il raffreddore sono quelle alle erbe balsamiche: con miele, foglioline di menta, semi di anice e un po’ di cannella in polvere. Prendiamo il miele e facciamolo sciogliere a bagnomaria, lasciandolo poi sbollire per una ventina di minuti fino a che non si sarà caramellato per bene. A questo punto possiamo unire, in varie proporzioni a seconda del gusto, la menta con la cannella e i semi di anice. Mescolando per bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Sgoccioliamo allora il preparato su una teglia con un cucchiaio e lasciamolo a raffreddare. Ecco allora che avremo ottenuto delle straordinarie caramelle contro il mal di gola alle erbe aromatiche.