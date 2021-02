Tra le grandi invenzioni dell’ultimo secolo c’è sicuramente il forno a microonde, un utile elettrodomestico che ad oggi si può trovare in tutte le case.

Scoperto nel 1945 e prodotto per la prima volta in America nel 1947 è diventato uno degli strumenti in assoluto più utilizzati in cucina. Dal pop corn alle lasagne fino ad essere utilizzato per velocizzare la lievitazione degli impasti questo apparecchio si è distinto per la sua versatilità.

Purtroppo, però, non eccelle in egual misura a causa della difficoltà con cui lo si pulisce e disinfetta. Infatti, questa rimane una delle sue caratteristiche meno allettanti. Soprattutto quando si cucinano cibi liquidi destinati schizzare e sporcare le pareti interne.

Ma possiamo risolvere questo problema con tre facili trucchi per non pulire mai più il microonde.

Il coperchio in plastica

La prima scelta in assoluto sarà certamente l’acquisto di un coperchio da microonde abbastanza grande e ampio per contenere anche piatti più ingombranti. Alcuni modelli di questo elettrodomestico vengono venduti con un coperchio già compreso. Ma, nel caso ne sia sprovvisto, sarà possibile trovarlo in tutti i negozi per la casa o su internet ad un prezzo molto basso.

La pellicola

In alternativa al coperchio è sempre possibile usare la pellicola per microonde. È però importante assicurarsi che sulla confezione appaia la dicitura “adatta al microonde”. Coprendo la pietanza con uno strato di pellicola è possibile evitare schizzi e contenere meglio i liquidi così da ottenere un risultato decisamente più gustoso.

È consigliato fare dei piccoli fori sulla pellicola onde evitare che si dilati troppo e scoppi, vanificando il motivo del suo utilizzo.

Il piatto capovolto

Infine, se non si è provvisti di un coperchio apposito, o la pellicola è finita, è sempre possibile utilizzare un piatto in ceramica capovolto. In questo modo si eviteranno schizzi e umidità eccessiva sulle pareti interne dell’apparecchio.

Proprio grazie questi tre facili trucchi per non pulire mai più il microonde sarà possibile dire addio a questo compito tanto antipatico.

