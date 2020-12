Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando pensiamo e parliamo di rassodare i muscoli delle braccia non dobbiamo per forza ricercare l’immagine di Vin Diesel o Sylvester Stallone. Loro sono grossi anche per la loro professione. Noi comuni mortali dobbiamo invece porci tre obiettivi, pianificando la tonificazione delle nostre braccia:

eliminare il grasso;

tonificare la parte muscolare;

sentirci meglio.

Non siamo professionisti o body builder, quindi la nostra missione è semplicemente quella di stare meglio fisicamente e psicologicamente. Ciò significa non vergognarsi quando arriva l’estate e ci svestiamo. I nostri Esperti suggeriscono in questo articolo tre esercizi semplici per tre minuti al giorno con l’obiettivo di rinforzare le braccia.

Dei pesi o anche una bottiglia d’acqua

Se non siamo dei cultori della forma fisica e ci approcciamo in maniera blanda, ma convinta, all’esercizio fisico, prima di investire in attrezzature, proviamo anche semplicemente l’esercizio della bottiglia. Con 2 bottiglie di plastica da litro e mezzo, una per ogni mano, facciamo tranquillamente degli esercizi di sollevamento delle bottiglie, portandole al petto. La stessa cosa possiamo farla lateralmente. Non forziamo per non perdere subito l’entusiasmo. Facciamo tutto con moderazione, perché, come si dice: nessuno ci corre dietro.

Sedia e piegamenti

Utilizzare una sedia fa parte dei tre esercizi semplici per tre minuti al giorno con l’obiettivo di rinforzare le braccia. Ma, attenzione che questo esercizio per i tricipiti, non va assolutamente bene a chi ha problemi di schiena.

Poniamoci di spalle alla sedia, e, stando attenti a non cadere, mettiamo le mani alle estremità della seduta e impieghiamo braccia e gambe. Anche per questo esercizio, il metro del nostro risultato sarà arrivare, con calma, a sfiorare il terreno con i glutei. Consigliamo di appoggiare la sedia al muro, per evitare dolorose e fragorose cadute.

Le tradizionali flessioni

Se vogliamo tonificare le nostre braccia, non possiamo dimenticarci delle mitiche flessioni, lo spauracchio delle ore di educazione fisica della scuola. Ora, però affrontiamole con mentalità diversa, pensandole come alleate e non punizioni del nostro fisico e della nostra mente. Ne basteranno intanto una decina al giorno, abbinate agli esercizi suggeriti sopra. Ricordiamo che le flessioni appartengono a quella categoria di esercizi che meglio sviluppano le energie positive del nostro organismo. Ci permettiamo di suggerire la lettura dell’articolo di approfondimento che segue.

