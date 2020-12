Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Uno dei problemi più diffusi assieme a cervicale e mal di schiena è la tendinite. Questa infiammazione dei tendini si sviluppa in tanti modi. Uno dei più comuni, ad esempio, è la cosiddetta “sindrome del mouse“, tipica di chi lavora parecchio alla scrivania e al computer. A queste persone saranno utili questi tre esercizi per alleviare la tendinite facili da fare in casa.

Trascurare la tendinite può trasformarsi in un vero guaio. Il famigerato tunnel carpale, ad esempio, è una forma più acuta, dolorosa e molto, molto difficile da guarire. Tutto comincia con dolore al polso e alla mano, seguito da formicolio e perdita di sensibilità. La prevenzione, come sempre, è fondamentale.

Tre esercizi per alleviare la tendinite facili da fare in casa

Basta poco: alcuni minuti al giorno da dedicare a semplici esercizi da fare in casa per lavorare con diverse zone del corpo.

I muscoli delle gambe sono facili da allenare. A piedi uniti, ci si solleva in punta di piedi e si mantiene la posizione per cinque secondi. Poi, lentamente, si torna alla posizione iniziale. Con dieci ripetizioni al giorno, in pochi minuti si sarà alleggerito il carico dei tendini di tutta la gamba.

Le caviglie sono un altro punto sottoposto a parecchie sollecitazioni. Ecco un semplice esercizio: da fermi, con le gambe leggermente piegate, spostare un piede circa 20 centimetri dietro l’altro quasi come se si volesse fare un passo. Inclinarsi in avanti per stendere il muscolo e il tendine corrispondente. In questa posizione, contare mentalmente fino a venti e poi tornare lentamente alla posizione iniziale. Tre ripetizioni sono sufficienti.

Infine, uno stretching per le mani

Distendere un braccio in avanti e tenere la mano aperta, con il palmo verso il basso. Con l’altra mano stirare le dita all’indietro verso il gomito, sentendo la parte interna del polso tirare. Mantenere la posizione contando fino a dieci, ripetendo l’esercizio cinque volte per mano.