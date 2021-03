La sciatica, o sciatalgia, è un problema fisico sempre più comune, soprattutto in uomini e donne dai 40 anni in sù. Le cause possono essere diverse, tra le quali la gravidanza, il peso eccessivo o la cattiva postura. Le conseguenze sono la difficoltà nel camminare, il formicolio. Ma anche un particolare dolore che può partire dalla parte bassa della colonna vertebrale ed arrivare fino alle dita dei piedi.

La fisioterapia e i farmaci risolvono spesso il problema, comunque è possibile alleviare il fastidio al nervo sciatico (quando non è grave) anche a casa, seguendo tre semplici esercizi. Ve li proponiamo qui di seguito, consigliati dagli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

I dolori che affliggono la coscia

Il primo esercizio è mirato a curare il dolore al nervo sciatico localizzato dietro alla coscia. Eseguirlo è molto semplice.

Ci si siede per terra con una gamba piegata verso l’interno a toccare la coscia opposta, e l’altra ben tesa in avanti, col piede contro il muro. Teniamo il busto dritto ed il ginocchio disteso.

Restiamo in posizione per almeno trenta secondi e ripetiamo l’esercizio per tre volte, alternando le gambe. Se il dolore passa, possiamo dedicarci alla bellezza delle nostre cosce con questo esercizio.

Lavoriamo sui muscoli femorali

Tre esercizi facili per combattere la sciatica. Ci occupiamo ora dei muscoli femorali. Da sdraiati a terra a pancia in sù, alziamo una coscia perpendicolarmente al busto, tenendo la gamba opposta distesa sul pavimento.

Ora mettiamo le mani incrociate dietro al ginocchio e alziamo anche la gamba col piede a martello fin dove riusciamo, senza esagerare.

Manteniamo la posizione per 3-4 secondi, ripetendo il tutto circa trenta volte e alternando le gambe ogni dieci ripetizioni.

Tre esercizi facili per combattere la sciatica

Sempre da sdraiati, accavalliamo una gamba sull’altra e le alziamo entrambe lentamente portandole verso il petto. Teniamo le mani incrociate dietro il ginocchio della gamba posta sotto. Rilasciamo poi leggermente e ricominciamo l’esercizio.

Anche in questo caso ripetiamo il tutto una trentina di volte, cambiando gamba ogni dieci ripetizioni.