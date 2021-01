Gli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa illustrano oggi tre esercizi facciali giornalieri per sgonfiare e tirare la pelle del viso. Lo scorrimento delle dita in punti precisi del viso serve a migliorare la circolazione e a contrastare gonfiori e rigidità della pelle. Basterà impiegare 5 o 6 minuti del proprio tempo ogni mattina e questo diventerà un rituale irrinunciabile di bellezza.

Primo esercizio facciale

Unire il dito indice e il medio a uncino, con le nocche che puntano verso l’alto. Reggere le altre dita con il pollice. Le uniche due dita necessarie per questo esercizio sono, infatti, solo indice e medio. Posizionare le nocche ai due lati del mento, sotto le labbra.

Esercitando una leggera pressione, salire le nocche ai bordi del viso, fino alle tempie. Il movimento è una sorta di strofinamento leggero, quasi come se l’obiettivo fosse quello di sollevare la pelle di contorno del viso. Ripetere questo movimento per 5 volte.

Secondo esercizio facciale

Il secondo esercizio richiede l’utilizzo dei polpastrelli dei due pollici. Adagiare i due pollici appena sotto il mento, ciascuno a distanza di 3 o 4 centimetri dall’altro. Posizionare indice e medio ai due bordi nel naso e, con i pollici fermi sotto il mento, muovere indice e medio uniti verso le tempie.

Bisogna sostanzialmente immaginare di disegnare gli zigomi. La pelle appare immediatamente più distesa e riposata. Ripetere questo movimento per 5 volte.

Ultimo esercizio di chiusura

L’ultimo dei tre esercizi facciali giornalieri per sgonfiare e tirare la pelle del viso è molto semplice. Bisogna utilizzare sempre i due polpastrelli dei pollici. Questa volta, tuttavia, posizionare i pollici alla fine del collo, al centro.

In questa zona del collo è possibile toccare una sorta d’incavo naturale. Far scorrere, quindi, lentamente i pollici lungo il collo, fino al mento. Proprio sotto il mento, poi, esiste un punto di pressione preciso, in cui è possibile avvertire un secondo incavo.

Bloccare i pollici sotto il mento e muovere avanti e dietro di pochi centimetri e per più volte. Ripetere questo esercizio per 10 volte.

Gli esercizi facciali sono perfetti per distendere la pelle del viso e costituiscono un rituale di bellezza che, una volta conosciuto, è impossibile abbandonare.