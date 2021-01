Il periodo storico in cui ci troviamo è senza dubbio particolare. Siamo infatti costretti a subire diverse privazioni. Tra i tanti ambienti colpiti, ovviamente anche il mondo dello sport ha dovuto necessariamente fermarsi. Ecco dunque che chi era abituato ad allenarsi in gruppo o individualmente, ha dovuto trovare metodi alternativi per tentare di rimanere in forma.

Mens sana in corpore sano

Durante la prima quarantena, ma anche in questo secondo periodo di lockdown più o meno intenso, sono molti ad essere aumentati di peso. È essenziale cercare di rimettersi in forma e, per quanto possibile, trovare la forza di allenarsi. Mantenere il corpo attivo infatti dona dei benefici incredibili anche al nostro stato di salute. Proprio per questo, vogliamo presentare ai nostri Lettori un circuito molto semplice da fare che ci permetterà di rimanere allenati e sentirci a nostro agio con noi stessi. Ecco dunque tre esercizi da fare ogni giorno appena svegli per sentirsi sgonfi, rigenerati e in forma.

Skip run, plank, crunch

Fare qualche esercizio quotidianamente, anche solo per pochi minuti, ha un impatto incredibile sul benessere del nostro corpo e della nostra mente. In caso si abbia la possibilità, consigliamo di performare i seguenti esercizi di mattina appena alzati, prima di mangiare. Questo infatti è il momento della giornata in cui otterremo maggiori risultati, grazie al digiuno notturno da cui veniamo. Iniziamo l’allenamento con tre minuti di skip run, ovvero di una corsa sul posto con le gambe molto alte come per andare a toccare il petto con le ginocchia. Dopodiché, performiamo un minuto di plank.

Con questo termine si intende la posizione che assumiamo poggiando i gomiti a terra e distendendo le gambe, come per fare una flessione. Invece di effettuare dei piegamenti, però, restiamo immobili e tesi per sessanta secondi e, già dopo poco, sentiremo tutti i muscoli lavorare. Infine, due o tre serie di crunch, ovvero addominali classici. Si tratta di pochi esercizi ma che, se fatti ogni giorno, ci regaleranno degli ottimi risultati. Basterà non esagerare con il cibo, mantenendo una dieta sana e priva di cibi e bevande zuccherate. L’esercizio fisico farà il resto, portandoci a vedere il numero sulla bilancia diminuire di settimana in settimana. Dunque ecco svelati i tre esercizi da fare ogni giorno appena svegli per sentirsi sgonfi, rigenerati e in forma.