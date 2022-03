Al giorno d’oggi, vanno molto di moda le friggitrici ad aria, che ci permettono di ottenere grandi risultati. Tuttavia, dobbiamo prendere gli accorgimenti giusti se vogliamo avere dei grandi risultati, ed allo stesso tempo tutelare il nostro elettrodomestico.

Oggi in particolare scopriamo tre sbagli estremamente comuni e che possono influire sui piatti e sulla vita della friggitrice ad aria. Vediamo, quindi, tre errori che facciamo sempre con la friggitrice e come fare per evitarli.

I tre errori a cui è semplice porre rimedio

La prima cosa da fare è assicurarci che la nostra friggitrice abbia abbastanza spazio. Succede infatti troppo spesso che la mettiamo molto vicina ad altri elettrodomestici, dato che è piccolina e facile da far stare dappertutto. Sarebbe meglio lasciarle più spazio, per evitare surriscaldamenti. In questo modo la friggitrice riuscirà a muovere meglio l’aria circostante per scaldarla e usarla per il cibo e renderlo croccante. Cerchiamo di lasciare almeno 12-13 centimetri di spazio per ciascun lato.

Un altro errore, molto comune, è quello di utilizzare troppo olio. La maggior parte delle friggitrici ad aria richiedono soltanto uno o due cucchiaini di olio, e non di più. Dopotutto, il principio di queste friggitrici è proprio di ottenere risultati simili alla frittura normale senza utilizzare tanto olio. Quindi, se esageriamo con le dosi di olio, otterremo risultati mediocri e un cibo molliccio. Seguiamo esattamente le dosi consigliate e il nostro cibo sarà delizioso.

Tre errori che facciamo sempre con la friggitrice ad aria che possono danneggiarla e rovinare il cibo

Concludiamo con un errore comunissimo e che è dovuto alla nostra pigrizia: dopo averla usata, non la puliamo a fondo. Questo è forse l’errore più comune e anche il peggiore. Se non si pulisce perfettamente la friggitrice ogni volta che la si usa, c’è un rischio maggiore che il cibo che si prepara venga contaminato. Inoltre, una friggitrice sporca tende a puzzare molto e a impuzzire la cucina dopo pochi utilizzi.

Per evitare questi problemi, non dobbiamo solo pulirla frequentemente, ma proprio dopo ciascun uso. Può sembrare un lavoro lungo, ma in realtà è molto semplice. Basta mettere un panno dentro un po’ d’acqua con del sapone per i piatti e poi pulire bene.

