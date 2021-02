Ai più, i crackers appaiono come degli snack dal gusto insipido e uno spezza fame per nulla interessante. È sicuramente un’argomentazione valida e in parte condivisibile. Ma non dimentichiamoci dell’opera di Re Mida, in grado di trasformare in oro tutto ciò che toccava.

Così, anche i crackers, sfoglie di acqua e farina apparentemente insignificanti, possono assumere un grande valore a tavola. Per questo, oggi illustriamo tre curiose preparazioni culinarie con i crackers. Taccuino alla mano e prendiamo nota.

Lasagnetta alla bolognese

Tutti abbiamo mangiato almeno una volta nella vita la tradizionale lasagna alla bolognese. Pochi, forse davvero pochi, hanno avuto modo di assaggiare la lasagnetta fatta con i crackers. Tutto quello che serve per realizzare questo must della cucina emiliana sono gli stessi ingredienti del piatto tradizionale.

Dunque, ragù, besciamella, mozzarella e parmigiano. Unica differenza sta nella pasta sfoglia. Sostituiamo gli strati di pasta con i crackers per ottenere delle lasagnette monoporzione. Tradizione, gusto e croccantezza riuniti in una delle tre curiose preparazioni culinarie con i crackers di questa guida.

Millefoglie alternativo

Per realizzare questa ricetta, oltre ai crackers ci servono: purè di patate, grana padano e burro. Su una teglia imburrata disponiamo due o tre file di crackers intervallate da una cucchiaiata di purè.

Poi cospargiamo la preparazione con abbondante grana padano in maniera omogenea. Quindi versiamo un filo d’olio e mettiamo qualche foglia di basilico. I nostri crackers sono pronti per essere infornati. Dieci minuti a 180 gradi sono più che sufficienti per ottenere un risultato che lascerà sorpresi.

Parmigiana di melanzane

I puristi rimarranno scioccati. Eppure, con i crackers possiamo realizzare e, perché no, rivisitare, più piatti di quanti se ne possano immaginare.

Ad esempio, i crackers sono un ottimo ingrediente per preparare una gustosa parmigiana di melanzane. Per rendere più croccante la nostra ricetta, disponiamo i cracker tra uno strato e l’altro delle melanzane e il gioco è fatto. Tentar non nuoce.

