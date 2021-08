Tempi di partenze e di arrivi ma anche periodi in cui molti rimangono in città. Per lavoro, motivi di salute, economici o semplicemente perché preferiamo altri periodi per fare una pausa.

Il punto è che quando la città (o paese) di residenza si svuota, un velo di malinconia ci assale. E dobbiamo scacciarlo perché possiamo comunque concederci momenti di riposo e divertimento: basta un po’ di creatività e spirito positivo.

Tre cose da fare per trascorrere bene il tempo ad agosto in città

Qualche giorno di ozio ci può stare, di quelli in cui la poltrona è amica speciale e il corpo ha davvero bisogno di riposo fisico.

Quando, però, ci accorgiamo che stiamo fissando il soffitto da qualche minuto è il momento di alzarci e pianificare una sorta di agenda con degli impegni e delle uscite.

Spazio a cene con amici

Certamente non saremo i soli ad essere in città ad agosto. L’occasione è ottima per rivedere amici e persone care che normalmente non abbiamo modo di frequentare quindi vinciamo la pigrizia e organizziamo qualche cena. Non conta se a casa o al ristorante, l’importante è stare in compagnia.

Piatti diversi

La seconda delle tre cose da fare per trascorrere bene il tempo ad agosto in città è quella di dedicarci in modo differente alla cucina. Ad esempio, cambiare il menù settimanale per adattarlo alle roventi temperature, e dedicarci a ricette semplici e veloci dal sapore fresco.

Concediamoci anche delle pause ordinando qualche volta del cibo da asporto. Intanto possiamo prendere qualche spunto su ricette estive semplici da realizzare ma sempre saporite leggendo al seguente link.

Escursioni mordi e fuggi

Vigiliamo perché spesso nel luogo in cui viviamo o nei paraggi ci sono località di notevole interesse storico, paesaggistico e naturalistico ma non le visitiamo mai: è il momento giusto.

Prima, però, informiamoci su orari di apertura e condizioni generali. Importante anche consultare siti e app che sanno indicarci eventi a cui possiamo partecipare o località da visitare a cui magari non pensiamo o non conosciamo.

Ovviamente, se non siamo lontanissimi dal mare, qualche giornata mordi e fuggi è sempre da inserire nel nostro piano di ferie in città. Noi di ProiezionidiBorsa spesso indichiamo delle spiagge mozzafiato presenti in Italia e questa è una tra le tante.

Un consiglio

Sia per i ristoranti che per le escursioni, soprattutto se al mare, è opportuno prenotare e informarsi prima. Ricordiamo che non siamo i soli ad essere in città, anche se stentiamo a crederlo. Evitiamo, quindi, di incappare nel tutto esaurito o in lunghe ed estenuanti file sotto il sole.