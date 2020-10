Con le nuove norme contro l’utilizzo dei contanti, oggi più di ieri il conto corrente è diventato indispensabile. Eppure una buona percentuale di italiani ancora non ce l’ha. E chi ce l’ha, e l’ha appena attivato, rischia un suo utilizzo tale da fare schizzare i costi verso l’alto.

Ci sono tre cose da evitare assolutamente di fare col conto corrente. Ecco i suggerimento del team di Esperti di ProiezionidiBorsa per contenere i costi nell’utilizzo del conto corrente.

Tre cose da evitare assolutamente di fare col conto corrente

Ci sono operazioni che è meglio non fare nella normale operatività bancaria. Sono servizi che se fatti in un certo modo, possono costare molto. Per esempio il prelievo contanti. Prelevare i contanti allo sportello è una operazione consentita, ma che può arrivare a costare anche 5 euro ogni volta.

La strada da seguire è quella del prelievo dagli sportelli ATM con la tessera bancomat. Ma attenzione alle condizioni. Il prelievo agli ATM di una filiale della banca di cui si è clienti in genere non dovrebbe costare nulla. Invece può costare se lo si effettua all’ATM di un’altra banca.

Questa operazione può arrivare a costare anche 2 euro. Se si effettuano 4 prelievi al mese (uno alla settimana), per 12 mesi, a 2 euro a prelievo, diventano quasi 100 euro l’anno di commissioni.

Vietato andare in rosso

Se prelevare è consigliato farlo da uno sportello ATM, a maggiore ragione meglio non effettuare pagamenti allo sportello bancario. Rivolgersi allo sportello della propria banca per effettuare bonifici, pagare bollette, chiedere un estratto conto, può arrivare a costare moltissimo in commissioni aggiuntive.

Meglio non farsi caricare di commissioni inutili che alla fine dell’anno possono superare i 100 euro. E’ bene effettuare tutte le operazioni di pagamento on-line, tramite l’home banking. Per bonifici, bollette, estratto conto, acquisto titoli, ecc. l’on-line banking è la soluzione ideale per risparmiare decine di euro di commissioni.

Ed infine, per risparmiare decine di euro di interessi passivi, meglio evitare di andare in rosso sul conto. Andare sotto sul conto corrente, comporta costi in interessi molto maggiori di quelli che si pagano normalmente chiedendo un prestito.

Se il rischio è di andare sotto zero spesso, allora meglio contrattare con la banca un prestito. Costerà di meno.

