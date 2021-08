In questi ultimi giorni di agosto per molti le vacanze al mare sono al capolinea o già terminate da un pezzo. La prima incombenza cui andiamo incontro appena rientriamo a casa è il lavaggio di tutto quanto abbiamo utilizzato in vacanza. La tentazione è di lavare tutto e subito per non vedere il cumulo di accappatoi, teli, costumi e altro in una parte della nostra stanza per diversi giorni. Invece dobbiamo procedere con calma e razionalità perché molti dei capi che andiamo a lavare non li riutilizzeremo fino alla prossima estate. Ed è il caso di costumi e pareo. In più occasioni abbiamo trattato qual è il modo più efficace per lavare i costumi senza rovinarli e come rimuovere le macchie di crema solare. In questa sede tratteremo di una componente altrettanto importante che riguarda la modalità di conservazione dei nostri costumi.

L’asciugatura

Innanzitutto, prima di conservarli assicuriamoci che siano ben asciutti. I costumi non devono essere umidi altrimenti nella conservazione possono crearsi delle macchie di muffa. Per farli asciugare meglio stenderli in orizzontale per evitare che si deformino e lasciamoli all’aria aperta ma lontani dalla luce diretta del sole. Importante anche non sfregarli e strizzarli in modo energico prima di stenderli.

Tre consigli vincenti per conservare il costume da bagno per la prossima estate senza danneggiarlo

Raccogliamo i suggerimenti di alcune boutique specializzate nella vendita di intimo donna e costumi da bagno. Innanzitutto, dobbiamo piegare correttamente i capi, posizionando le coppe di quelli da donna una dentro l’altra. Eviteremo poi di forzare elastici quando pieghiamo slip e boxer. Quindi la parola d’ordine è morbidezza nelle mani.

Il contenitore giusto

Il secondo dei tre consigli vincenti per conservare il costume da bagno per la prossima estate senza danneggiarlo, fa riferimento al contenitore utile. Eviteremo i sacchetti in nylon e soprattutto i sacchetti in plastica con chiusura ermetica che non consentono il passaggio dell’aria. Indicatissimi invece sono sacchetti di stoffa che possiamo anche realizzare con pezzi di lenzuola vecchie.

Evitiamo la plastica

A questo punto sistemiamo i sacchetti negli armadi avendo cura di non ammassarli o premerli troppo per non renderli duri e rigidi. Poniamoli in un cassetto o su un ripiano del nostro armadio. Possiamo anche porli in ordine all’interno di una scatola che però non dev’essere plastificata perché dobbiamo sempre consentire ai nostri costumi di “respirare”. Ovviamente sulla scatola apporremo un’etichetta con indicazione del contenuto.

Ultimo suggerimento per la conservazione

Per sincerarci che non si formino cattivi odori e assicurarci un’ottima conservazione poniamo all’interno della scatola dei sacchetti di gel di silice per eliminare ogni possibile ed eventuale traccia di umidità.

Se seguiamo questi consigli riusciamo a preservare i nostri capi e riutilizzarli come nuovi la prossima attesissima estate.