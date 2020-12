Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se l’umidità e la pioggia rendono i capelli indomabili, di certo l’inverno non è una stagione perfetta per uscire senza la messa in piega fatta.

Soprattutto per le ricce questo problema viene risolto alla radice con l’utilizzo di uno strumento molto comune, la piastra. Per questo oggi andremo a scoprire quali sono i tre consigli utilissimi per ottenere una perfetta piega liscia piastrando i capelli. Scopriamo insieme questo piccolo vademecum.

Non piastrare mai i capelli bagnati

I capelli, prima di essere sottoposti ad una qualsiasi piega, con uno qualsiasi strumento, devono essere sempre stati passati con il phon. Infatti, utilizzare una qualsiasi piastra rovente – o anche un arricciacapelli – su una chioma bagnata, può essere effettivamente controproducente. Portando ad avere ciocche secche e bruciate.

Dividere la chioma in piccole sezioni

Questo è un consiglio molto utile per ottenere una piega omogenea. Infatti, spesso, la fretta può fare brutti scherzi lasciando una capigliatura disordinata e senza un senso. È meglio prendersi il proprio tempo e dividere le ciocche in più parti e dedicare ad ognuna di esse il tempo che si merita.

Ripetere l’operazione molto lentamente

L’ideale è lisciare i capelli con un movimento lento. Questo gesto, infatti, aiuta a stirarli meglio. Oltre che ad avere un effetto più duraturo e a lunga tenuta. Al contrario, procedere velocemente, potrebbe determinare un effetto crespo. È sempre vero: le cose belle hanno bisogno di tempo e pazienza.

Oggi, dunque, abbiamo svelato tre consigli utilissimi per ottenere una perfetta piega liscia piastrando i capelli. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati alla moda e all’acconciatura dei propri capelli. Ad esempio sul sito si può trovare un approfondimento che spiega come stendere perfettamente l’eyeliner e come applicare le ciglia finte al primo colpo. Per sapere quali basta cliccare qui per dire addio all’eyeliner sbavato e alle ciglia finte traballanti.